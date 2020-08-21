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Vademecum
Vademecum

Минздрав предостерег от заказа вакцины от коронавируса в интернете

Эксперты по кибербезопасности отметили появление таких сайтов еще в марте, с тех пор их количество постоянно растет. Сейчас мошенники предлагают оформить предварительный заказ на вакцину со скидкой.В источнике
Алексей Кузнецовроссийский экономист
Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-КОВИД-Вак“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми.
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РБК

В Минздраве назвали фейком предложения о предзаказе вакцины от COVID-19

РБКвчера в 09:50
РИА Новости

Минздрав предупредил о мошенниках, предлагающих платную вакцинацию

РИА Новостивчера в 08:57
RT на русском

В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 08:22
Известия

Минздрав опроверг сообщения о возможном предзаказе вакцины от COVID-19

Известиявчера в 08:10
Комсомольская правда

В Минздраве опровергли возможность предзаказа российской вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 07:53
Агентство Москва

Минздрав РФ назвал фейками все предложения о предзаказе и продаже вакцины от COVID-19

Агентство Москвавчера в 07:51
Газета.Ru

В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от COVID-19

Газета.Ruвчера в 08:40

Роскосмос запатентовал взрывное устройство

Госкорпорация Роскосмос получила патент на «взрывное устройство для создания ударной волны», которое может применяться для экспериментов по отработке прочности конструкций в машиностроении и нефтегазовой отрасли, сказано в описании к изобретению.
Московский Комсомолец20:48
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