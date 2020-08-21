Минздрав предостерег от заказа вакцины от коронавируса в интернете
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Эксперты по кибербезопасности отметили появление таких сайтов еще в марте, с тех пор их количество постоянно растет. Сейчас мошенники предлагают оформить предварительный заказ на вакцину со скидкой.В источнике
Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции „Гам-КОВИД-Вак“, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми.
Подробнее о событии
В Минздраве опровергли возможность предзаказа российской вакцины от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 07:53
Минздрав РФ назвал фейками все предложения о предзаказе и продаже вакцины от COVID-19
Агентство Москвавчера в 07:51