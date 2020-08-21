Минздрав предостерег от заказа вакцины от коронавируса в интернете

Эксперты по кибербезопасности отметили появление таких сайтов еще в марте, с тех пор их количество постоянно растет. Сейчас мошенники предлагают оформить предварительный заказ на вакцину со скидкой.