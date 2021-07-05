Отмечается, что у вакцинированных женщин, по сравнению с невакцинированными, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.
С 1 июля 2021 года в России вступили в силу поправки в ПДД, которые расширяют действие запрещающих знаков, ограничивающих въезд на отдельные территории автомобилей низкого экологического класса и машин, у которых экологический класс не установлен.
Власти Германии с 7 июля ослабят связанные с COVID-19 ограничения для прибывающих из России и еще ряда стран, сообщается на сайте Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.