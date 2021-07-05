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Минздрав предупредил беременных о риске преждевременных родов из-за коронавируса

Частота преждевременных родов у невакцинированных беременных женщин в случае заражения коронавирусом составляет 15-20%, сообщает Минздрав России.
ФАН
Наиболее целесообразной считается вакцинация в группе риска тяжелого течения коронавируса с 22-ой недели беременности, утверждают эксперты.
Online47.ru
Отмечается, что у вакцинированных женщин, по сравнению с невакцинированными, не отмечено большего числа преждевременных родов, самопроизвольных выкидышей, задержки роста плода и других акушерских и перинатальных осложнений.
РИА Новости
Минздрав отмечает, что вакцинация не оказывает негативного влияния на беременных.
ФАН

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