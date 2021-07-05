Германия ослабила ограничения по COVID-19 для прибывающих из России

Власти Германии с 7 июля ослабят связанные с COVID-19 ограничения для прибывающих из России и еще ряда стран, сообщается на сайте Института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.