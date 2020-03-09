Коронавирус
Российская газетаМинздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Коронавирус нового типа может распространяться на гораздо большее расстояние, чем метр-полтора от заразившегося человека. Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
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В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.
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Общество
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CNews 07:09
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Общество
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В Москве сложилась парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:35
Общество
В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов
В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов.
Известия 10:41
Политика
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РИА Новости вчера в 12:48
Технологии
«Карту жителя Нижегородской области» удалили из Google Play
Мобильное приложение «Карта жителя Нижегородской области» нельзя скачать в Google Play из-за низких оценок пользователей.
Newsroom24 10:25
Здоровье
Минздрав дал новую информацию о расстоянии, на котором передается коронавирус
В отчете организации сказано, что вирус способен распространяться на расстоянии до 4 метров.
БИЗНЕС Online 09:46
Здоровье
В Тверской области разработали план по противодействию коронавирусу
На рассмотрение был представлен проект плана мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономического развития региона.
Tverigrad.ru 10:13
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REGNUM 12 апреля в 23:30
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Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют
Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
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Медики разгадали феномен «неболеющего» украинского региона
Оказалось, что медики ранее неправильно брали анализы. Этим объясняется феномен "неболеющей" области.
Pravda.Ru 12 апреля в 10:42
Общество
В смоленском доме престарелых коронавирус выявили у 33 человек
В Вяземском интернате для престарелых и инвалидов у 33 пациентов подтвердилось заражение коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации Смоленской области.
Интерфакс 07:46
Общество
Эксперт рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию, который не похож на итальянский, испанский и американский, а также отличается от более оптимистичных – греческого и австрийского.
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Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
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Армия и оружие
В Ливии войска Фаиза Сарраджа отбили город у Хафтара
Войска Сарраджа отбили этот город у Ливийской национальной армии, возглавляемой Халифой Хафтаром.
REGNUM вчера в 09:48
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Армия и оружие
Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью
Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
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Ученые рассказали о влиянии самоизоляции на здоровье
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Naked Science, британские исследователи определили, как самоизоляция влияет на человеческое здоровье.
ToDay News Ufa 07:10
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Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна
Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях.
Bimru.ru 09:22
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Disney высмеяли за нелепую цензуру в классическом подростковом фильме
В одной из сцен героиня актрисы Дэрил Ханны - русалка Мэдисон, на полсекунды поворачивается к камере таким образом, что в кадр попадают ее оголенные ягодицы.
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Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
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Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
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