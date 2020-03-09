с чего всё началось

Коронавирус нового типа может распространяться на гораздо большее расстояние, чем метр-полтора от заразившегося человека. Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.

Минздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Политика На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ. 222

Футбол Быстров не сочувствует футболистам из-за урезания их зарплат Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказал мнение о ситуации с урезанием зарплат футболистам из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Происшествия В Курганской области выявили шесть заболевших коронавирусом Шесть новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Курганской области, пять из заболевших контактировали с местным жителем, вернувшимся из Москвы, сообщил во вторник региональный оперштаб.

Общество Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких. 51

Общество Мировые продажи ПК переживают самое крутое падение за 7 лет Рынок ПК в США, по данным Gartner, продемонстрировал незначительный рост на уровне 0,8% год к году, однако в сравнении с IV кварталом 2019 г. поставки снизились на 30,2%. 1

Экономика МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии «Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином». 62

Общество В Коммунарке от коронавируса скончался ученый Данила Тлисов В московской больнице в Коммунарке от коронавирусной инфекции скончался сотрудник Института ядерных исследований РАН Данила Тлисов. 1

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 777

Здоровье В Тверской области разработали план по противодействию коронавирусу На рассмотрение был представлен проект плана мероприятий по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономического развития региона. 2

Общество Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН. 877

Общество Эксперт рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России Ситуация с коронавирусом в России развивается по сценарию, который не похож на итальянский, испанский и американский, а также отличается от более оптимистичных – греческого и австрийского. 156

Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 130

Армия и оружие Ленинградские С-400 поразили ракеты-мишени в небе под Астраханью Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа. 6

Наука Ученые рассказали о влиянии самоизоляции на здоровье Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Naked Science, британские исследователи определили, как самоизоляция влияет на человеческое здоровье. 29

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Фото: Ольга Бузова показала внешность будущего ребенка от Манукяна Примечательно, что во время карантина Ольга, как и многие российские знаменитости, стала более активно вести странички в социальных сетях. 2