Коронавирус
Российская газетаМинздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров
Коронавирус нового типа может распространяться на гораздо большее расстояние, чем метр-полтора от заразившегося человека. Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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Транспорт
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В Ростовской области шесть детей заражены коронавирусом
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Коммерсантъ 08:47
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Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
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News.ru 09:24
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Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Мишустин выделил ведомствам 3,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
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Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин высказался о фотосъемке Валерии в неглиже
Певица с юмором отнеслась к флеш-мобу, а вот ее супруг музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, судя по всему, был в шоке.
Слово и Дело вчера в 12:25
Космос
В «Роскосмосе» назвали дату начала работ по созданию лунной базы
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Госдума приняла закон об изменении даты окончания Второй мировой войны
Госдума приняла закон о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
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Игры
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Игромания.ру вчера в 14:15
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Из Google Play исчезло приложение для контроля режима самоизоляции
Из онлайн-магазина приложений Google Play 14 апреля исчезла «Карта жителя Нижегородской области» — мобильная версия портала NN-card.ru.
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В сети уже появились фотографии затянутой дымом огромной площади – они были сделаны вечером.
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Названа одежда для защиты от коронавируса
Микробиологи и эксперты по тканям назвали одежду, которая лучше всего может защитить человека от коронавирусной инфекции.
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Вход в кафе в центре Москвы заложили бетонными блоками
Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
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Жители 19 районов Нижегородской области заражены коронавирусом
Большая часть заболевших находится в Нижнем Новгороде Случаи заражения коронавирусом выявлены в 19 районах и городских округах Нижегородской области.
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Для передвижения на любом виде транспорта оформить пропуск жители Подмосковья могут в мобильном приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус».
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Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
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Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ
В Госдуму внесен законопроект об освобождении жителей непризнанных ДНР и ЛНР от пошлины за получение паспорта РФ.
Российская газета 09:06
Общество
Власти Москвы объяснили, в каких случаях аннулируют пропуска
Если выяснится, что сведения ложные, пропуск аннулируют. Об этом заявителю сообщат отдельно.
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