Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМинздрав предупредил о действии коронавируса в радиусе 4 метров

Коронавирус нового типа может распространяться на гораздо большее расстояние, чем метр-полтора от заразившегося человека. Как заявил в эфире телеканала "Россия 24" главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, COVID-19 может охватывать радиус в 4 метра от заболевшего.
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"Специалисты CDC [Центры по контролю и профилактике заболеваний США] провели такие исследования для Всемирной организации здравоохранения, [из которых следует, что вирус] может передаваться на четыре метра", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24
".
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Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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