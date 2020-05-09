Коронавирус
Peterburg2.ruМинздрав предупредил о последствиях нарушения «масочного режима»
Министерство здравоохранения предупредило россиян о последствиях нарушения «масочного режима». Отмечается, что это может привести к росту числа зараженных коронавирусом и повлечь за собой введение новых ограничений.
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с чего всё началось
Нарушение "масочного режима" может привести к ускорению распространения коронавируса нового типа, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.Газета.Ru10:51
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