В день вакцинации от коронавируса запрещено пить алкоголь

Главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что в день вакцинации от коронавирусной инфекции категорически запрещено употреблять алкогольные напитки. Они могут ослабить действие вакцины и негативно сказаться на иммунитете человека.