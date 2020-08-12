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Вести Подмосковья
Вести Подмосковья

В день вакцинации от коронавируса запрещено пить алкоголь

Главный внештатный специалист-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн заявил, что в день вакцинации от коронавирусной инфекции категорически запрещено употреблять алкогольные напитки. Они могут ослабить действие вакцины и негативно сказаться на иммунитете человека.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Врач заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации

В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкоголь, поскольку возможно ослабление иммунитета и действия вакцины, заявил РИА Новости главный внештатный специалист — нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА Новости22:44
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Минздраве рассказали о запретах в день вакцинации от коронавируса

Газета.Ru01:44
RT на русском

Врач рассказал о вреде алкоголя в день вакцинации

RT на русском23:47
Известия

Нарколог рассказал о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации от COVID-19

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Царьград

Нарколог предупредил о несовместимости с вакциной от COVID: Ослабит действие

Царьград23:20
РЕН ТВ

Врач рассказал о запретах в день вакцинации от COVID-19

РЕН ТВ00:14
РИА Новости

Врач заявил о недопустимости употребления алкоголя в день вакцинации

РИА Новости22:44
РБК

Врач сообщил о запретах в день вакцинации от COVID-19

РБК23:47

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В Германии заявили, что США утратили роль гаранта порядка в мире

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Peterburg2.ru04:53
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RT на русском05:08
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