Коронавирус
REGNUMМинздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости. Изменение обоняния у больного на ранней стадии заболевания может говорить о поражении ЦНС или об отеке слизистой оболочки носоглотки.
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с чего всё началось
«Установлено, что диссеминация (распространение — прим. ред.) SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга», — сказано в документе.Телеканал 360°08:24
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Энергетика
В США частные компании начали хранить нефть в стратегическом резерве
В США частные компании начали хранить нефть в хранилищах стратегического резерва США, сообщило агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 00:40
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года
Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский.
Интерфакс 09:00
Общество
Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
У 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтверждено заражение коронавирусом, сообщили в пресс-бюро ведомства.
Интерфакс 09:37
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»
В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.
Lenta.ru 06:34
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
В День Победы на Первом канале выйдет долгожданное продолжение сериала "Диверсант". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу телеканала.
Piter.tv 06:09
Армия и оружие
В Вооружённых силах предлагают установить три новые памятные даты
В Вооружённых силах Российской Федерации планируется установить День службы горючего, День военной автомобильной инспекции и День службы государственной тайны.
Парламентская газета 08:57
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Общество
Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
РИА Новости 26 апреля в 10:43
Политика
Путин поручил представить план разработки вакцин против коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству представить план-график разработки вакцин против коронавируса нового типа, сообщается на сайте Кремля.
Газета.Ru 06:55
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
К тушению пожара в Новой Москве привлекли авиацию
МЧС привлекло два вертолёта к тушению крупного пожара в поселении Рязановском в Новой Москве.
RT на русском 08:08
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Здоровье
Минздрав разъяснил правила выписки из стационара больных COVID-19
Interfax-Russia.ru - Пациент, инфицированный новым коронавирусом COVID-19, может быть выписан из больницы ещё до лабораторного подтверждения его выздоровления, сообщили в Минздраве.
Интерфакс - Россия 08:53
Общество
Госпитализирован новый настоятель Богоявленского собора в Елохове
Ранее сегодня в интернете появилась информация из неофициальных источников о том, что новый настоятель Богоявленского кафедрального собора Москвы епископ Фома (Мосолов) лежит в Одинцово на ИВЛ.
Интерфакс Религия 08:36
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI продолжили падение
Разница в цене между сортами Brent (от цены на североморскую нефть зависит ценообразование российской Urals – "Газета.Ru") и WTI, так называемый "спред", составила $13,7 за баррель.
Газета.Ru 04:20
Здоровье
Минздрав назвал группы обязательной госпитализации при COVID-19
По состоянию на 28 апреля в России подтвердились 93 558 случаев заболевания, из них 6411 — за последние сутки.
Известия 08:17
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о вероятной слежке через камеры
Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa 00:06
Происшествия
В Пермском крае выявили 20 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Пермском крае достигло 454, за предыдущие сутки выявлено 20 новых случаев заражения, двое пациентов приехали из Москвы и Турции, остальные заразились на территории региона, указано в официальном Telegram-канале властей, посвященном борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 05:03
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Авто
Появились изображения серийного Nissan Ariya
Компания Nissan запатентовала в Аргентине серийный облик своего первого электрического кроссовера Ariya.
Автоновости дня вчера в 09:03
Здоровье
Мэру Екатеринбурга вынесено предупреждение из-за очагов коронавируса
Генеральная прокуратура России вынесла предупреждение главе Екатеринбурга Александру Высокинскому из-за массового заражения COVID-19 в горбольнице №1.
RT на русском 08:20
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03