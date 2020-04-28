с чего всё началось

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Общество Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом У 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтверждено заражение коронавирусом, сообщили в пресс-бюро ведомства.

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