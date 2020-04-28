Коронавирус
REGNUMМинздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости. Изменение обоняния у больного на ранней стадии заболевания может говорить о поражении ЦНС или об отеке слизистой оболочки носоглотки.
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Общество
Путин попросил не ходить в гости на майские праздники
Президент попросил избежать лишних поездок на майские праздники.
Российская газета 12:19
Общество
Глава Минздрава предостерёг от поездок на майские праздники
Россиянам не стоит на майские праздники выезжать к родным и друзьям. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
News.ru 12:06
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 26 апреля в 07:57
Игры
Cyberpunk 2077: представлена банда «Валентинос», руководствующаяся строгим моральным кодексом
CD Projekt RED продолжает знакомить публику с разнообразными бандами и организациями на территории Найт-Сити — города, в котором разворачиваются события Cyberpunk 2077.
3DNews 12:23
Здоровье
Названа вероятная причина поражения легких при коронавирусе
Изменения в легких, возникающие при COVID-19, скорее всего, связаны с избытком железа в организме.
Российская газета 01:50
Политика
Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Происшествия
В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД
В Волгограде от взрыва пострадал бывший замначальника академии МВД Следственное управление Следственного комитета РФ (СКР) по Волгоградской области изучает обстоятельства взрыва легкового автомобиля, в котором находился отставной полковник МВД 69-летний Владимир Лазарев.
Коммерсантъ 08:48
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Политика
Путин пообещал авиационный парад в День Победы
Lenta.ru 12:07
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Кино
27 апреля на Первом канале стартует сериал «Джульбарс»
Комсомольская правда вчера в 02:57
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Политика
Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая
Глава государства сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая. Напомним, что подобные меры действуют в стране с 28 марта.
СОВА 10:46
Политика
Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России
Президент России Владимир Путин высказался о пике эпидемии коронавируса в России.
Lenta.ru 10:56
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении нерабочих дней на период с 6 по 8 мая, связанный с мерами против распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 12:34
Музыка
Клип Skibidi стал самым популярным русским роликом на Youtube
Клип Skibidi русской группы Little Big набрал более 400 миллионов просмотров меньше, чем за два года, и стал самым просматриваемым роликом из стран СНГ.
Телеканал 360° 10:36
Общество
Собянин заявил о снижении динамики заболеваемости коронавирусом
Динамика инфицирования коронавирусом в Москве и по России за последнюю неделю сильно снизилась.
Известия 11:20
Наука
Пустыня сахара признана самым опасным местом Земли
Команда международных ученых установила, какое место было самое опасное в истории Земли.
Политическая Экспертиза 26 апреля в 10:51
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи нового Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 07:31
Общество
В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей
Севастополь, 28 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Севастополе заразилось коронавирусной инфекцией ещё 36 человек, которые работают на одном из строительных объектов.
REGNUM 12:14
Здоровье
У детей выявлен опаснейший синдром на фоне коронавируса
Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии разослали врачам экстренное предупреждение о резком росте количества детей, попадающих в реанимацию с новым загадочным воспалительным синдромом, связанным с коронавирусом.
Московский Комсомолец вчера в 07:19
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита
Специалисты заключили, что масштабные разрушения в районе падения Тунгусского метеорита объясняются мощной ударной волной.
Российская газета 11:32
Авто
15 брендов сохранили цены на автомобили с середины марта
Напомним, из-за резкого падения курса рубля по отношению к мировым валютам цены на свои автомобили в России с середины марта начали массово «переписывать» почти все автопроизводители, в том числе отечественные «УАЗ» и «АвтоВАЗ».
Автоновости дня 02:33
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Футбол
Сергей Павлов: «Мы не успеем завершить сезон в ФНЛ, как требуется»
Думаю, мы не успеем завершить сезон за один месяц, как это требуется.
Матч ТВ 12:04
Политика
Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны
Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.
ТАСС 10:20