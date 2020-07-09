В российских больницах заканчивается препарат винкристин для лечения онкологических заболеваний – к концу года пациенты могут остаться без лечения. Об этом «ФВ» рассказали в благотворительном фонде «Подари жизнь». По данным аналитиков, дефициту могут способствовать перебои в поставках субстанций.

с чего всё началось

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.

Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

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