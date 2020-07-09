Здоровье

Газета.RuГазета.RuМинздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
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с чего всё началось

В России заканчивается препарат для лечения онкологических заболеваний

В российских больницах заканчивается препарат винкристин для лечения онкологических заболеваний – к концу года пациенты могут остаться без лечения. Об этом «ФВ» рассказали в благотворительном фонде «Подари жизнь». По данным аналитиков, дефициту могут способствовать перебои в поставках субстанций.
Фармацевтический вестник05:00

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Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Газета.Ru15:55

Фонд «Подари жизнь» сообщил об угрозе дефицита онкологического препарата

Ведомости08:25

Минздрав взял на контроль ситуацию с дефицитом онкологического препарата «Винкристин»

Интерфакс14:39

Минздрав ответил на данные о дефиците препарата для лечения рака

РБК15:11

Минздрав подтвердил дефицит в России «Винкристина», препарата для лечения рака

Эхо Москвы15:04

В Минздраве приняли меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

РИА Новости14:54

В России заканчивается препарат для лечения онкологических заболеваний

Фармацевтический вестник05:00
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Футбол

Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»

Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
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Здоровье

Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков

Специалисты не рекомендуют диабетикам употреблять в пищу белый хлеб, сдобную выпечку и белую пасту.
Evo-rus.com 10:06
2
Общество

В Минздраве отрицают связь коронавируса с бесплодием

Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал данные о связи нового типа коронавируса COVID-19 с бесплодием.
Газета.Ru 14:02
30
Происшествия

В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве

Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
РИА Новости 16:05
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
5
Общество

Минтранс РФ определил список городов для вылета рейсов за границу

Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции утвердил список городов России для вылета рейсов за границу, представленный Минтрансом РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:17
1,1K
Политика

Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
RT на русском 14:53
38
Здоровье

Китай предупредил о новом вирусе рядом с Россией

Китайское посольство в Нур-Султане заявило о том, что по всему Казахстану начинает распространяться «неизвестный» вирус.
Live24 14:09
2
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Российская газета 01:32
4,1K
Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
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Шоу-бизнес

Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом

Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
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Космос

InSight снова попал в неприятности на Марсе

Для изучения теплового потока под поверхностью Красной планеты ученые надеялись пробурить скважину в пять метров, однако пока что достичь нужной глубины не получается.
Популярная механика 10:03
1
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Газета.Ru 03:52
375
Здоровье

Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции

Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ вчера в 01:46
2
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
3,3K
Киберспорт

Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source

Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.
CyberSport.ru 16:12
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
317
Космос

Астрономы нашли новые доводы против существования девятой планеты

ToDay News Ufa 08:48
1
Футбол

«У ЦСКА нет денег, в „Спартаке“ бардак, „Локомотиву“ не хватает ресурса». Аршавин — о причинах гегемонии «Зенита»

У ЦСКА нет денег, в «Спартаке» бардак года полтора, «Локомотиву» не хватает ресурса: хорошие одиннадцать человек, но не более того.
Матч ТВ 12:33
Происшествия

Следствие назначило Петру Верзилову психиатрическую экспертизу

По данным следствия, Верзилов не уведомил миграционную службу о канадском паспорте. Следком назначил психиатрическую экспертизу.
Народные новости 09:31
6
Политика

В Госдуме предложили ввести санкции против литовского бизнеса

Евгений Марченко, напротив, говорит о полном запрете на деятельность литовских предпринимателей.
Ридус 14:30
2
Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Общество

В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
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Происшествия

Мировой суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей

Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тысяч рублей с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.
BFM.ru 15:30
39
Политика

Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ

На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
18
Общество

Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой

Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
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Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
32
Политика

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
38
Общество

В России предложили изменить размер автомобильных штрафов

"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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