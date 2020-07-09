Здоровье
Газета.RuМинздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
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с чего всё началось
В российских больницах заканчивается препарат винкристин для лечения онкологических заболеваний – к концу года пациенты могут остаться без лечения. Об этом «ФВ» рассказали в благотворительном фонде «Подари жизнь». По данным аналитиков, дефициту могут способствовать перебои в поставках субстанций.Фармацевтический вестник05:00
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Футбол
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором «Спартака»
Новым генеральном директором московского "Спартака" стал Шамиль Газизов, занимавший аналогичный пост в "Уфе".
Российская газета вчера в 16:19
Здоровье
Ученые назвали самые опасные продукты для диабетиков
Специалисты не рекомендуют диабетикам употреблять в пищу белый хлеб, сдобную выпечку и белую пасту.
Evo-rus.com 10:06
Общество
В Минздраве отрицают связь коронавируса с бесплодием
Глава Минздрава Михаил Мурашко прокомментировал данные о связи нового типа коронавируса COVID-19 с бесплодием.
Газета.Ru 14:02
Происшествия
В Волгоградской области задержали подростка, подозреваемого в убийстве
Ранее судимого за кражу 16-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве двух мужчин в селе Лог Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону.
РИА Новости 16:05
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Общество
Минтранс РФ определил список городов для вылета рейсов за границу
Москва, 9 июля 2020, 15:17 — REGNUM Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции утвердил список городов России для вылета рейсов за границу, представленный Минтрансом РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 08:17
Политика
Лукашенко: суверенитет и независимость Белоруссии не продаются
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что суверенитет и независимость Белоруссии не продаются.
RT на русском 14:53
Здоровье
Китай предупредил о новом вирусе рядом с Россией
Китайское посольство в Нур-Султане заявило о том, что по всему Казахстану начинает распространяться «неизвестный» вирус.
Live24 14:09
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Космос
InSight снова попал в неприятности на Марсе
Для изучения теплового потока под поверхностью Красной планеты ученые надеялись пробурить скважину в пять метров, однако пока что достичь нужной глубины не получается.
Популярная механика 10:03
Здоровье
Жителей Волгоградской области предупредили о норовирусной инфекции
Роспотребнадзор напомнил жителям Волгоградской области, что, кроме коронавируса, существуют и другие проблемы, в частности, кишечные инфекции норовирусной этиологии, которые имеют ярко выраженную симптоматику (рвоту, понос, повышение температуры тела) и протекают довольно стремительно.
РИАЦ вчера в 01:46
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Киберспорт
Valve отменила разработку третьего эпизода Half-Life 2 из-за устарелости Source
Стала известна основная причина, по которой Valve отказалась от разработки Half-Life 2: Episode 3. Это произошло из-за недостаточного функционала движка Source.
CyberSport.ru 16:12
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Космос
Астрономы нашли новые доводы против существования девятой планеты
ToDay News Ufa 08:48
Футбол
«У ЦСКА нет денег, в „Спартаке“ бардак, „Локомотиву“ не хватает ресурса». Аршавин — о причинах гегемонии «Зенита»
У ЦСКА нет денег, в «Спартаке» бардак года полтора, «Локомотиву» не хватает ресурса: хорошие одиннадцать человек, но не более того.
Матч ТВ 12:33
Происшествия
Следствие назначило Петру Верзилову психиатрическую экспертизу
По данным следствия, Верзилов не уведомил миграционную службу о канадском паспорте. Следком назначил психиатрическую экспертизу.
Народные новости 09:31
Политика
В Госдуме предложили ввести санкции против литовского бизнеса
Евгений Марченко, напротив, говорит о полном запрете на деятельность литовских предпринимателей.
Ридус 14:30
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Общество
В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом
В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
Происшествия
Мировой суд взыскал с Ефремова более 117 тысяч рублей
Мировой суд Хамовнического района взыскал более 117 тысяч рублей с актера Михаила Ефремова, ставшего соучастником ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади в Москве.
BFM.ru 15:30
Политика
Белорусский эксперт: Лукашенко сообщил о задержании сотрудников ГРУ
На встрече с представителями СМИ Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержании в республике сотрудников ГРУ России.
Евразия Daily 13:01
Общество
Вице-президент Telegram сравнил Apple и Google с Золотой ордой
Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях.
РБК 11:47
Экономика
Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском 11:21
Политика
МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии
Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04