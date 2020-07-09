Здоровье

Газета.RuГазета.RuМинздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Читать в источнике
Комментировать51
с чего всё началось

В России заканчивается препарат для лечения онкологических заболеваний

В российских больницах заканчивается препарат винкристин для лечения онкологических заболеваний – к концу года пациенты могут остаться без лечения. Об этом «ФВ» рассказали в благотворительном фонде «Подари жизнь». По данным аналитиков, дефициту могут способствовать перебои в поставках субстанций.
Фармацевтический вестник05:00

Подробнее о событии

Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

Газета.Ru15:55

В России заканчивается препарат для лечения онкологических заболеваний

Фармацевтический вестник05:00

Минздрав взял на контроль ситуацию с дефицитом онкологического препарата «Винкристин»

Интерфакс14:39

Минздрав ответил на данные о дефиците препарата для лечения рака

РБК15:11

Минздрав подтвердил дефицит в России «Винкристина», препарата для лечения рака

Эхо Москвы15:04

Фонд «Подари жизнь» сообщил об угрозе дефицита онкологического препарата

Ведомости08:25

В Минздраве приняли меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

РИА Новости14:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 18:11, Ашберн
Гаджеты

Xiaomi Mi Smart Band 5 не получит поддержку NFC и будет стоить 40 евро

MobiDevices 04:16
1
Происшествия

Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
Российская газета 01:32
4,1K
Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Известия 15:59
Хоккей

«Авангард» разорвал контракт с нападающим Андригетто

Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Свеном Андригетто 9 июля, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
ИА Красная Весна 14:01
Шоу-бизнес

Подруга Ефремова рассказала, какое решение суда ожидает семья актера

ТК Звезда 02:19
2
Культура

Томас Андерс не выступит на «Славянском базаре» в Витебске

Вначале Томас Андерс перенес на более поздние сроки европейский тур-2020, а теперь и концерт на "Славянском базаре".
Российская газета 08:48
Культура

«Музей должен идти к коллекционеру»

В интервью «Ведомостям» основатель фонда-дарителя Владимир Смирнов рассказывает, почему музей сам выбирал работы, чего не хватает современному искусству в стране и о своем отношении к акционизму.
Ведомости 18:00
Кино

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»

Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания 10:45
3
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
7
Экономика

Оператор платежных карт «Мир» потратил на пиар более 3,3 млрд рублей

Из финансовых организаций крупнейшим рекламодателем в рейтинге является "Тинькофф банк" с бюджетом за 2019 г. в 2,7 млрд руб. Сбербанк, по подсчетам портала, за прошлый год потратил на рекламу 2,48 млрд руб. НСПК ‒ операционный и платежный клиринговый центр для обработки операций по банковским картам внутри России и оператор национальной платежной системы "Мир".
Ведомости 09:24
Политика

США пригласили Рябкова на новый раунд переговоров по безопасности

США пригласили замглавы МИД РФ Сергея Рябкова на новый раунд переговоров по стратегической стабильности, сообщило бюро госдепа по международной безопасности и нераспространению по итогам встречи помощника госсекретаря Кристофера Форда с российским послом Анатолием Антоновым.
РИА Новости 18:05
Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
114
Гаджеты

Huawei презентовала в России флагманский смартфон за 100 тысяч рублей

Раньше сообщалось, что стало известно, какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 11 первыми.
ToDay News Ufa 12:20
41
Авто

GM прекратит производство Chevrolet Aveo в 2020 году

По сообщению пресс-службы GM, производство Aveo прекратится в октябре текущего года, а в 2021 году модель появится на рынке в виде полностью электрического автомобиля под именем Chevrolet Bolt EUV.
SpeedMe 09:58
1
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
332
Политика

В правительстве оценили сообщения о планах возобновления полетов

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения СМИ о рекомендации Роспотребнадзора возобновить полеты в некоторые европейские страны и Китай.
РИА Новости 13:40
206
Энергетика

Аналитики ожидают подорожания нефти до $150 за баррель

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель к 2025 году, считают аналитики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru 15:06
139
Футбол

Агент Гайча заявил, что игрок рассматривает предложения помимо ЦСКА

Фабиан Бустос, агент аргентинского форварда «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайча, высказался о ходе переговоров с московским ЦСКА.
RT на русском 14:38
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту геноцида в годы ВОВ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту геноцида мирных граждан в годы Великой Отечественной войны на территории Сталинградской области (ныне Волгоградская).
Вести.Ru 11:07
567
Политика

МИД назвал вбросом данные о «российском следе» в беспорядках в Сербии

Сообщения в некоторых СМИ о якобы «российском следе» в беспорядках в Белграде являются «низкопробной заказухой» с целью помешать сотрудничеству двух стран, заявили в МИД России.
RT на русском 14:03
107
Политика

Козак: вопрос о вхождении ДНР и ЛНР в состав России не обсуждался

Вопрос о возможном вхождении самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России на государственном уровне никогда не обсуждался, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 03:22
141
Армия и оружие

Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»

Военное обозрение вчера в 13:45
3
Общество

В Москве за сутки умерли 28 человек с коронавирусом

В Москве умерли еще 28 человек с диагнозом «пневмония» и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в столице в Telegram-канале.
Коммерсантъ 16:08
1,2K
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
463
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты 06:28
15
Космос

NASA выпустила духи с ароматом космоса

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выпустило духи Eau de Space с «ароматом космоса».
Инфо24 06 июля в 13:46
25
Общество

Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru 11:50
297
Происшествия

Мэр Южно-Сахалинска встретится с жильцами дома, в котором произошел взрыв газа

АСТВ вчера в 21:43
Авто

Макс Ферстаппен: У Red Bull нет причин менять состав

Autosport.com.ru 12:24
Происшествия

Вику Тепляковой нашли мертвой в Холмском районе

Как стало известно ASTV.RU, пропавшую 6 июля Вику Теплякову обнаружили мертвой в районе села Пятиречье Холмского района.
АСТВ 17:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное