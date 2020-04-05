Коронавирус
РИА НовостиМинздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом
Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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Минздрав порекомендовал работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которым приходится контактировать с большим количеством людей, сообщается на сайте министерства.РБК10:16
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Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
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Происшествия
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Происшествия
В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса
Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Общество
Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям
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Эксперты по информационной безопасности относят фишинг к самой популярной форме интернет-мошенничеств.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
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Экономика
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Общество
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Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину
В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Гаджеты
Новый Apple iPhone 9 неизбежно приближается к выпуску
Появляется довольно много вопросов о дате выпуска iPhone 9. Все потому, что этот год проходит далеко не так, как мы ожидали, когда речь заходит о выпуске новых продуктов.
Политика
Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
Общество
Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии
Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»
МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом.
Энергетика
Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США
Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
Здоровье
Врачи назвали полезные продукты для иммунитета и кишечника
Медики назвали варианты диет, которые будут способствовать поддержанию здоровой флоры кишечника и активации защитных механизмов организма против вирусов и бактерий.
Шоу-бизнес
Павел Воля насмешил пользователей танцем в платье Ляйсан Утяшевой
На видео Ляйсан одета в блестящее обтягивающее платье с открытой спиной, Павел Воля стоит рядом в желтом спортивном костюме.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.