Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
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с чего всё началось
Минздрав порекомендовал работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которым приходится контактировать с большим количеством людей, сообщается
 на сайте министерства.
РБК10:16

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Минздрав рекомендовал продавцам и полицейским носить маски и перчатки

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Минздрав дал рекомендации работодателям в связи с коронавирусом

Российская газета09:04

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

РИА Новости08:20
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Экономика

Экономисты призывают россиян оптимизировать расходы на случай кризиса

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин советует россиянам прежде всего оптимизировать свои расходы, экономить деньги и помнить, что регулярность доходов в тяжелые времена важнее их размера.
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
РИА Новости 16:36
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В Турции успешно испытали на животных вакцину от коронавируса

Турецкие специалисты успешно испытали на животных вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 13:48
Происшествия

В Рязанской области задержали расстрелявшего пятерых людей мужчину

Психиатрическую экспертизу назначит следствие задержанному за убийство пяти человек в посёлке Елатьма Рязанской области, передает ОТР.
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Общество

Представитель ВОЗ назвала первые симптомы коронавируса

Представитель ВОЗ Маргарет Харрис рассказала, что у 90% заразившихся коронавирусом появляется высокая температура и лихорадка.
Газета.Ru 15:10
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В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.
РИА Новости 13:05
Шоу-бизнес

Певица Pink рассказала о заражении коронавирусом

Американская певица Pink рассказала о том, что переболела коронавирусной инфекцией.
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Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета 15:54
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Космос

Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Актуальные Новости 02:26
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло на 82 тысячи

Новым типом коронавируса за сутки в мире заразились более 82 тысяч человек, умерли более 5,7 тысячи человек, сообщает ВОЗ.
РИА Новости 14:00
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Общество

В Ростовской области из-за коронавируса запретили охоту

В подписанном губернатором региона Василием Голубевым постановлении областного правительства говорится о введении запрета на посещение лесов, охотничьих угодий и на охоту.
Российская газета 12:52
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации предприятиям

Региональный Роспотребнадзор утвердил санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий.
Московский Комсомолец Тула 13:48
Здоровье

ДИТ: эпидемия привела к росту числа мошенничеств

Эксперты по информационной безопасности относят фишинг к самой популярной форме интернет-мошенничеств.
Computerworld Россия 15:24
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03 апреля в 03:06
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество

В Петербурге разъяснили, какие предприятия смогут начать работу

Правительство Петербурга опубликовало перечень предприятий, которым разрешена работа во время введенных до 30 апреля ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.
ИА Красная Весна 13:18
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Гаджеты

Новый Apple iPhone 9 неизбежно приближается к выпуску

Появляется довольно много вопросов о дате выпуска iPhone 9. Все потому, что этот год проходит далеко не так, как мы ожидали, когда речь заходит о выпуске новых продуктов.
МИТ 03 апреля в 10:01
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал споры из-за продления нерабочего режима.
Деловое.ТВ 09:08
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Политика

МИД поиронизировал над словами шведского министра о «русских троллях»

МИД России сыронизировал над шведским министром энергетики и цифрового развития Андерсом Игеманом.
Газета.Ru 16:16
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Здоровье

Врачи назвали полезные продукты для иммунитета и кишечника

Медики назвали варианты диет, которые будут способствовать поддержанию здоровой флоры кишечника и активации защитных механизмов организма против вирусов и бактерий.
ToDay News Ufa 12:14
Шоу-бизнес

Павел Воля насмешил пользователей танцем в платье Ляйсан Утяшевой

На видео Ляйсан одета в блестящее обтягивающее платье с открытой спиной, Павел Воля стоит рядом в желтом спортивном костюме.
Экономика сегодня вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
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