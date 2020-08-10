На Камчатке у мэра Петропавловска брат взятку украл — суда ждут оба

Петропавловск-Камчатский, 11 августа 2020, 03:35 — REGNUM На Камчатке завершилось предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего мэра Петропавловск-Камчатского, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также его родного брата-посредника во взяточничестве в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.