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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

«Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан страны Российской Федерации», — уверены в АОКИ. РБК направил запрос в Минздрав.
РБКвчера в 07:10
Подробнее о событии
РБК

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

РБК18:55
Царьград

«Испытания ещё впереди»: Вирусолог развеял страх перед массовой вакцинацией от COVID-19

Царьград18:22
Дождь

«Ненужная опасность». Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Дождьвчера в 06:39
Коммерсантъ

Российские фармкомпании просят отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Коммерсантъвчера в 11:27
Эхо Москвы

АОКИ призывает Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19 разработанной в Центре им.Гамалеи

Эхо Москвывчера в 11:20
REGNUM

Фармкомпании просят Минздрав РФ отложить регистрацию вакцины от COVID-19

REGNUMвчера в 16:06
Фармацевтический вестник

АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Фармацевтический вестниквчера в 05:00

Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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На Камчатке у мэра Петропавловска брат взятку украл — суда ждут оба

Петропавловск-Камчатский, 11 августа 2020, 03:35 — REGNUM На Камчатке завершилось предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего мэра Петропавловск-Камчатского, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также его родного брата-посредника во взяточничестве в крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
REGNUM20:35
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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