Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
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Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация организаций клинических исследований, в которую входят фармкомпании и исследовательские организации, призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса, разработанную в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет "Медуза
".
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