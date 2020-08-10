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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Ассоциация организаций клинических исследований, в которую входят фармкомпании и исследовательские организации, призвала Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса, разработанную в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет "Медуза
".
ЗакC.Ру05:21
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Lenta.ru

Российские фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Lenta.ru10:17
Дождь

«Ненужная опасность». Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Дождь06:39
Царьград

«Укладываются в героическую парадигму»: Фармакологи бьют тревогу из-за первой русской COVID-вакцины

Царьград07:58
РБК

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

РБК07:10
Газета.Ru

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Газета.Ru09:43
Эхо Москвы

«Медуза»: Фармкомпании призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса, которую разрабатывают в центре Гамалеи

Эхо Москвы05:33
Фармацевтический вестник

АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Фармацевтический вестник05:00

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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В Свердловской области бывший полицейский осужден за получение взятки

В Свердловской области бывшему инспектору ДПС ГИБДД ММО МВД России «Верхнесалдинский» вынесли приговор за получение взятки и фальсификацию доказательств по делу об административном правонарушении, об этом рассказали в региональном Следственном комитете.
Вечерние Ведомости09:43

Бывшая фигуристка рассказала, как ругается Тутберидзе на своих учениц

Бывшая фигуристка Александра Степанова рассказала, что в свое время отказалась переходить в группу Этери Тутберидзе из-за морального давления, которое оказывает тренер, на своих учениц.
Спорт день за днем09:59

Захарова заступилась за российских журналистов в Белоруссии

Многие российские журналисты, в отношении которых применяются "непропорциональные действия" в Белоруссии, запрашивали аккредитацию по всем правилам, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Газета.Ru09:15
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