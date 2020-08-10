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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

«Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан страны Российской Федерации», — уверены в АОКИ. РБК направил запрос в Минздрав.
РБК07:10
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Коммерсантъ

Российские фармкомпании просят отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Коммерсантъ11:27
РБК

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

РБК07:10
Lenta.ru

Российские фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Lenta.ru10:17
Газета.Ru

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Газета.Ru09:43
Эхо Москвы

АОКИ призывает Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19 разработанной в Центре им.Гамалеи

Эхо Москвы11:20
Дождь

«Ненужная опасность». Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Дождь06:39
Фармацевтический вестник

АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Фармацевтический вестник05:00

Суд взыскал с Шестуна имущество на миллиард рублей

Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании с экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна и подконтрольных лиц имущества более чем на 1 миллиард рублей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
РИА Новости10:38
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Maserati представила обновленные седаны Trofeo Ghibli и Quattroporte

Maserati оснастила свои Ghibli и Quattroporte 3,8-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 572 л.с. Trofeo — самые быстрые серийные автомобили Maserati на сегодняшний день, способные развивать максимальную скорость 327 км/ч.
Avtovesti.com09:24

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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