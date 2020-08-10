Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса
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Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В источнике
С чего всё началось
Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19
«Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан страны Российской Федерации», — уверены в АОКИ. РБК направил запрос в Минздрав.
РБКвчера в 07:10
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АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса
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