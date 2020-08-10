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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

«Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан страны Российской Федерации», — уверены в АОКИ. РБК направил запрос в Минздрав.
РБКвчера в 07:10
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REGNUM

Фармкомпании просят Минздрав РФ отложить регистрацию вакцины от COVID-19

REGNUMвчера в 16:06
Коммерсантъ

Российские фармкомпании просят отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Коммерсантъвчера в 11:27
РБК

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

РБКвчера в 07:10
Lenta.ru

Российские фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:17
Эхо Москвы

АОКИ призывает Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19 разработанной в Центре им.Гамалеи

Эхо Москвывчера в 11:20
Дождь

«Ненужная опасность». Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Дождьвчера в 06:39
Фармацевтический вестник

АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Фармацевтический вестниквчера в 05:00

Рогозин предложил раскрашивать ракеты хохломой и гжелью

В интервью Дмитрий Рогозин в очередной раз сообщил о превосходстве отечественных грузовых кораблей над американскими аналогами и поделился идеями, которые помогут сохранить лидирующие позиции в космической отрасли.
Пятый каналвчера в 10:22
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

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RT на русскомвчера в 01:27
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русскомвчера в 14:19
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Ведомостивчера в 08:41
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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