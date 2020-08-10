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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

«Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан страны Российской Федерации», — уверены в АОКИ. РБК направил запрос в Минздрав.
РБКвчера в 07:10
Подробнее о событии
РБК

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

РБК18:55
Царьград

«Испытания ещё впереди»: Вирусолог развеял страх перед массовой вакцинацией от COVID-19

Царьград18:22
Фармацевтический вестник

АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Фармацевтический вестниквчера в 05:00
Коммерсантъ

Российские фармкомпании просят отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Коммерсантъвчера в 11:27
Эхо Москвы

АОКИ призывает Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19 разработанной в Центре им.Гамалеи

Эхо Москвывчера в 11:20
Lenta.ru

Российские фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Lenta.ruвчера в 10:17
REGNUM

Фармкомпании просят Минздрав РФ отложить регистрацию вакцины от COVID-19

REGNUMвчера в 16:06

Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газетавчера в 23:00
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное деловчера в 00:03
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая законодателей

Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая законодателей, в ответ на введение США санкций в отношении 11 официальных лиц Гонконга и Китая, обвиненных в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии, сообщает Reuters.
BFM.ru18:50
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русскомвчера в 01:27
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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