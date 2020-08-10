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Газета.Ru
Газета.Ru

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.В источнике
С чего всё началось
РБК

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

«Ускоренная регистрация уже не сделает Россию лидером в этой гонке, она лишь подвергнет ненужной опасности конечных потребителей вакцины, граждан страны Российской Федерации», — уверены в АОКИ. РБК направил запрос в Минздрав.
РБК07:10
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Коммерсантъ

Российские фармкомпании просят отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Коммерсантъ11:27
Эхо Москвы

АОКИ призывает Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19 разработанной в Центре им.Гамалеи

Эхо Москвы11:20
Фармацевтический вестник

АОКИ просит Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Фармацевтический вестник05:00
Газета.Ru

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Газета.Ru09:43
РБК

Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от COVID-19

РБК07:10
Дождь

«Ненужная опасность». Фармкомпании призвали Минздрав отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Дождь06:39
Lenta.ru

Российские фармкомпании призвали отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Lenta.ru10:17

ФАС признала Apple злоупотребившей доминированием на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России после обращения «Лаборатории Касперского» признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке приложений для устройств.
RT на русском11:20
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Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста

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Rambler News Service11:06
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Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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В Афганистане освободят 400 талибов из заключения

Ранее в воскресенье члены общенационального собрания народных представителей Афганистана (Лойя Джирга) приняли решение освободить оставшихся 400 членов "Талибана", что открывает путь к межафганским переговорам.
РИА Новости10:55
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Президент «Урала»: с детства не люблю «Спартак», но так судить нельзя

В понедельник, 10 августа, президент футбольной команды «Урал» Григорий Иванов высказался о судейском скандале в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи» (2:0). Слова специалиста передаёт «Championat.com».
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Впервые за пять лет август станет для рубля исключением из правил

В случае, если решение в конечном счете будет принято в пользу новых мер поддержки, то мировые финансовые рынки могут продолжить рост, в том числе рубль как один из представителей рисковых активов.
Российская газета23:00
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