Общество

RT на русскомRT на русскомМинздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко. Об этом говорится на сайте ведомства.
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«Мерзкая тварь победила и его»: Скворцова и соцсети прощаются с петербургским онкологом Андреем Павленко, который боролся с раком

Фонтанка.Ру09:03

Глава Минздрава направила соболезнования супруге онколога Андрея Павленко

Петербургский дневник07:38

Глава Минздрава выразила соболезнования в связи со смертью онколога Павленко

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Минздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко

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Глава Минздрава выразила соболезнования по поводу смерти петербургского онколога Андрея Павленко

КП - Санкт-Петербург06:59
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Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

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При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.
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Армия и оружие

Эрдоган объявил о начале отправки турецких военных в Ливию

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Иран привел ракетные войска в режим полной боевой готовности

Ракетные войска Ирана приведены по всей территории государства были приведены в состояние повышенной боевой готовности.
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США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
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Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.
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47-летняя актриса Кэмерон Диаз впервые стала матерью.
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Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
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Замула: у канадцев всё залетало – какой-то гол от пятки, в большинстве забили

Не могу сказать, что было не так, но у канадцев всё залетало. Какой-то гол от пятки, в большинстве забили.
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Трансфер хавбека обойдется "сливочным" в €30 млн, однако перейдет он в стан испанцев лишь после своего 18-го дня рождения, чтобы избежать проблем с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за подписания несовершеннолетнего.
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

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