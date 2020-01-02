Общество
RT на русскомМинздрав прокомментировал смерть хирурга-онколога Андрея Павленко
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко. Об этом говорится на сайте ведомства.
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В Минздраве выразили соболезнования в связи со смертью онколога Андрея Павленко
Телеканал Санкт-Петербург06:58
Глава Минздрава выразила соболезнования по поводу смерти петербургского онколога Андрея Павленко
КП - Санкт-Петербург06:59
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
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Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
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Болельщики «Эспаньола» оскорбляли Пике, клуб будет оштрафован
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Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
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«Реал» заплатит €30 млн за 17-летнего хавбека «Фламенго»
Трансфер хавбека обойдется "сливочным" в €30 млн, однако перейдет он в стан испанцев лишь после своего 18-го дня рождения, чтобы избежать проблем с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за подписания несовершеннолетнего.
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В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
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Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере
В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
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Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
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Две шайбы в составе «Кэпиталз» забросил Якуб Врана. Хет-трик оформил форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн.
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В России сегодня вводятся ограничения на поставки цитрусовых из Китая
Россельхознадзор продолжает систематически выявлять опасные карантинные объекты в экспортируемых цитрусовых из Китая.