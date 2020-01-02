Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила соболезнования жене скончавшегося от онкологического заболевания хирурга-онколога Андрея Павленко. Об этом говорится на сайте ведомства.

Армия и оружие «Хезболла» намерена отомстить США за убийство Сулеймани Напомним, что 3 января Пентагон сообщил об убийстве командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани вследствие удара США по багдадскому аэропорту.

Армия и оружие При атаке боевиков в Кении погибли военные США При атаке боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб»* на военную базу кенийских вооружённых сил в районе аэродрома Мэнда-бэй погибли американский военнослужащий и двое контрактников Пентагона.

Хоккей Дмитрий Медведев поблагодарил российских хоккеистов Премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил молодежную сборную страны по хоккею за красивую игру на чемпионате мира.

Политика США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

Политика Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани, убитый в Ираке военными США, представлял угрозу интересам Великобритании и был ответственен за дестабилизацию на Ближнем Востоке.

Армия и оружие Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.

Футбол «Реал» заплатит €30 млн за 17-летнего хавбека «Фламенго» Трансфер хавбека обойдется "сливочным" в €30 млн, однако перейдет он в стан испанцев лишь после своего 18-го дня рождения, чтобы избежать проблем с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за подписания несовершеннолетнего.

Гаджеты Тройная камера и врезанная фронталка. OnePlus 8 Lite на новом рендере Интересно, что на макетах в верхней части экрана имеется достаточно большой вырез, в то время как на рендере фронтальная камера просто врезана в дисплей по центру.

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.