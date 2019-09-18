Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.

с чего всё началось

Пресс-служба Минздрава РФ приводит слова главного онколога ведомства академика РАН Андрея Каприна: "За последние 10 лет заболеваемость по злокачественным новообразованиям выросла на 23,7%, в то время как смертность за это же время практически не изменилась, нам удается ее удерживать на уровне 197,9 случаев на 100 тыс. населения", - сказал Каприн.

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