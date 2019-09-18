Здоровье

ТАССТАССМинздрав прокомментировал угрозу роста смертности из-за рака в России

Пресс-служба Минздрава РФ приводит слова главного онколога ведомства академика РАН Андрея Каприна: "За последние 10 лет заболеваемость по злокачественным новообразованиям выросла на 23,7%, в то время как смертность за это же время практически не изменилась, нам удается ее удерживать на уровне 197,9 случаев на 100 тыс. населения", - сказал Каприн.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России

Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
Известиявчера в 12:23

Подробнее о событии

В Минздраве заявили, что заболеваемость раком в мире за 10 лет вырастет на 20%

Интерфаксвчера в 14:55

В Минздраве ответили на заявление о скачке смертности от рака в России

РИА Новостивчера в 14:35

Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России

Известиявчера в 12:23

Минздрав прокомментировал угрозу роста смертности из-за рака в России

ТАССвчера в 13:09

Минздрав РФ: На программу борьбы с онкологическими заболеваниями до 2024 г. предусмотрен 1 трлн руб

Агентство Москвавчера в 12:41

Минздрав ответил на сообщения о скачке смертности из-за онкологии

РБКвчера в 14:33

Минздрав ответил на прогноз скачка смертности от рака

Rambler News Serviceвчера в 12:01
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
Происшествия

Число погибших при взрыве на юге Афганистана выросло до 12 человек

РИА Новости 01:32
Политика

Трамп решил усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился усилить санкции в отношении Ирана.
Известия вчера в 09:57
Общество

УрГЭУ не собирается отчислять студента из-за членства в ЛГБТ-группе

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) не планирует отчислять студента из-за его членства группе в соцсетях, поддерживающей ЛГБТ, сообщил ТАСС проректор вуза по социальной работе Роман Краснов.
ТАСС 02:39
Шоу-бизнес

Собчак оценила свадьбу Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Российская телеведущая Ксения Собчак оценила свадьбу режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
ФАН вчера в 12:30
Политика

В НАТО рассказали о событиях в «море Азимова»

В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь.
ТАСС 02:45
Политика

Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе

Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Тайный муж Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова

Тайный муж отечественной актрисы Марии Мироновой оказался ровесником ее сына Андрея Удалова.
Актуальные Новости 02:24
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк внезапно пришла в сознание

Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно.
АБН вчера в 12:51
Происшествия

В Бурятии задержали направлявшегося в Москву «изгонять Путина» шамана

РБК 02:57
Политика

В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе

Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 22:59
Происшествия

Неизвестный стрелок угрожает взорвать мост в Киеве

Неизвестный мужчина открыл стрельбу на мосту Метро через реку Днепр в Киеве. Он угрожает взорвать переправу.
Gazeta.SPb вчера в 11:43
Наука

Пиво оберегает от развития диабета

Китайские ученые установили, что употребления полулитра пива в день обеспечивает дополнительную профилактику диабета второго типа.
MedikForum.ru 17 сентября в 09:00
Происшествия

Троих российских пограничников ранили при нападении в Японском море

Три российских военнослужащих получили ранения при нападении экипажа северокорейской шхуны в Японском море.
Piter.tv 17 сентября в 09:07
Хоккей

Артемий Панарин получил травму в выставочном матче за новый клуб

Российский хоккеист Артемий Панарин, пополнивший летом состав "Нью-Йорк Рейнджерс", забросил первую шайбу за новый клуб.
Вести.Ru 02:17
Общество

У здания администрации президента прошла акция в поддержку Устинова

У здания администрации президента на Старой площади серия одиночных пикетов актеров в поддержку приговоренного к 3,5 года заключения Павла Устинова, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:36
Футбол

Гончаренко высказался о травмах в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» покомментировал ситуацию с травмами в команде.
Чемпионат вчера в 10:51
Общество

Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников

Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
Российская газета вчера в 17:32
Политика

В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных

РБК 01:50
Политика

Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа

Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.
Газета.Ru 00:48
Экономика

Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова

РБК 02:01
Единоборства

Нурмагомедов добавил фото с Дэвидом Бекхэмом

ProstoProSport 03:23
Политика

Трюдо извинился за посчитавшуюся расистской фотографию

RT на русском вчера в 21:36
Наука

Зубные имплантаты несут опасность для здоровья

Сибирские учёные предупредили, что зубные имплантаты могут стать причиной проблем со здоровьем и развития опасной инфекции, которая вызывает отеки десны, кровотечения и разрушение костной ткани.
Аргументы недели 03:02
Политика

Радий Хабиров вступил в должность главы Башкирии

РИА Новости 02:48
Кино

Марго Робби показала первый постер своего нового фильма «Хищные птицы»

В начале 2010 года на экраны выйдет новый фильм с Марго Робби "Хищные птицы".
Srnsk вчера в 20:27
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 17 сентября в 01:56
Здоровье

В Минздраве рассказали, сколько алкоголя можно выпивать ежедневно

Как стало известно, порция алкоголя, употребление которой имеет незначительный риск для здоровья человека, составляет порядка 0,9 литра пива для мужчин и около 200 мл вина для женщин в день.
Газета.Ru вчера в 20:59
Происшествия

В Омской области трое подростков изнасиловали школьницу

REGNUM 01:19
Политика

Правительство Забайкалья отправлено в отставку

Глава Забайкальского края Александр Осипов отправил в отставку всех членов правительства региона, о чем сообщила его пресс-служба.
Московский Комсомолец 03:18
Общество

Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

В России изменится система взыскания долгов с граждан.
Известия 01:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Каприн Андрей Дмитриевич
Российский онколог. Главный внештатный онколог Минздрава. Академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования. В 1989 году окончил лечебный факультет Московского медицинского стоматологического института. Профессор кафедры урологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. Директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П. А. Герцена. Автор и ведущий программы «на приёме у доктора Каприна» на телеканале Доктор.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное