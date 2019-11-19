Здоровье
ФАНМинздрав прокомментировал увольнение детского трансплантолога Каабака
В Минздраве РФ прокомментировали сообщения СМИ об увольнении из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, оперировавшего младенцев.
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с чего всё началось
Ранее газета "Коммерсантъ" написала о закрытии в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей (НМИЦ ЗД) Минздрава России программы трансплантации почки у детей, которая была запущена в феврале.ТАСС15:09
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Более 120 трансплантаций органов детям провели в НМИЦ им. В.Шумакова с начала года
Агентство Москва14:58
Минздрав отреагировал на данные о закрытии программы трансплантации почки детям
Rambler News Service15:00
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