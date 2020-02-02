Здоровье
Пятый каналМинздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом
Гражданин Китая пожаловался на условия, в которых ему пришлось оказаться. Минздрав проверит больницу в Чите, в которой проходит лечение больной коронавирусом гражданин Китая. Об этом сообщил Олег Салагай, заместитель главы министерства.
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Пациент должен знать диагноз: Минздрав РФ ответил на заявление китайца в Чите
Московский Комсомолец Чита06:50
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