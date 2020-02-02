Гражданин Китая пожаловался на условия, в которых ему пришлось оказаться. Минздрав проверит больницу в Чите, в которой проходит лечение больной коронавирусом гражданин Китая. Об этом сообщил Олег Салагай, заместитель главы министерства.

Минздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом

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