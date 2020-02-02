Здоровье
РЕН ТВМинздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом
Минздрав России поручил проверить в больнице в Чите, где находится больной коронавирусом гражданин Китая, условия оказания медпомощи.
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Пациент должен знать диагноз: Минздрав РФ ответил на заявление китайца в Чите
Московский Комсомолец Чита06:50
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Транспорт
Россия приостановит пассажирское сообщение с Китаем
Из-за угрозы распространения коронавируса в России принято решение приостановить движение пассажирских поездов из Китая и обратно.
Общество
Опубликованы снимки легких, пораженных коронавирусом
Политика
Трамп обвинил Блумберга в желании казаться выше ростом
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.
Футбол
Сын Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за «Милан»
Младший сын бывшего защитника итальянского футбольного клуба "Милан" Паоло Мальдини Даниэль дебютировал за главную команду "россонери".
Политика
Китай не ответил на предложение США о помощи в борьбе с коронавирусом
Китай не ответил на предложение США о направлении помощи в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, 2 февраля в интервью телекомпании CBS.
Армия и оружие
«Аль-Каида» взяла ответственность за нападение на базу во Флориде
Террористическая группировка "Аль-Каида на Аравийском полуострове"*, базирующейся в Йемене, взяла ответственность за декабрьское нападение на военную базу во Флориде (США), сообщает американская SITE Intelligence Group, ведущая мониторинг информационной активности экстремистов.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем
Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.
Общество
Гендиректору телеканала «Дождь» диагностировали рак груди
Генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева в своем интервью с журналистом Катериной Гордеевой рассказала, что в декабре 2019-го ей поставили диагноз «рак груди».
Наука
Отказ от курения восстанавливает легкие
Рост здоровых клеток легких может спровоцировать отказ от курения.
Авто
Самые дешевые автомобили в России нашли в Омске
Происшествия
В бельгийском Генте женщина с ножом напала на прохожих
Инцидент произошел в центре города Гент. По данным газеты, вооруженная ножом женщина напала на двух человек.
Футбол
Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Культура
Режиссер Богомолов представил второй сезон «Содержанок»
Режиссеры Константин Богомолов и Дарья Жук представили продолжение своего сериала «Содержанки».
Космос
Эксцентричный миллиардер Илон Маск обещает отправить на Марс 1 млн землян
Бизнесмен и изобретатель Илон Маск заявил, что планирует построить гигантский флот звездолетов для отправки к 2050 году на Марс миллиона землян, 29 января сообщает The Sun.
Наука
При расстройстве аутистического спектра помог мочегонный препарат
Ученые заявили, что ими был зафиксирован действенный эффект от мочегонного препарата при расстройстве аутистического спектра у детей от трех до шести лет.
Политика
Песков рассказал о трудоустройстве бывших членов правительства России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что все бывшие члены российского правительства устроились на новую работу.
Экономика
Пенсионеры получат надбавку к пенсии с 1 февраля
Ранее глава Пенсионного фонда Антон Дроздов пообещал рост пенсий на 18% к 2022 году.
Шоу-бизнес
Поклонская опубликовала фото с «голливудской» фотосессии
Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская опубликовала снимки со своей "голливудской" фотосессии в Facebook.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые выступила на сцене спустя 25 лет
После 25-летнего перерыва певица Наталья Ветлицкая вернулась на сцену.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской рассказала, что мать ее душила
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина решила рассказать о том, как ее душила мать.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Происшествия
Чемпион России по боксу задержан при попытке забрать наркотики
Два российских боксера были задержаны в Москве при попытке забрать наркотики, при этом чемпион страны в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили напал на сотрудника Росгвардии и теперь может получить срок еще и за это.
Происшествия
Полиция сообщила о муляже бомбы на теле лондонского террориста
Установлена ли его личность, не уточняется. Злоумышленник напал на прохожих на юге Лондона, два человека получили ножевые ранения.
Общество
В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за китайского коронавируса
В двух муниципалитетах Приморского края, где были открыты специальные изоляционные пункты для граждан Китая с российским видом на жительство, ввели режим ЧС.