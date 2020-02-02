Здоровье

РЕН ТВРЕН ТВМинздрав проверит больницу в Чите, где находится больной коронавирусом

Минздрав России поручил проверить в больнице в Чите, где находится больной коронавирусом гражданин Китая, условия оказания медпомощи.
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