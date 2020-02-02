Здоровье

RT на русскомRT на русскомМинздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом

Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией. Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель главы Минздрава России Олег Салагай.
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с чего всё началось

«Просто хочу знать, болен ли я» — заложник коронавируса дал интервью

«Чита.Ру» публикует телефонное интервью с человеком, случайно оказавшимся в центре внимания российских СМИ.
Чита.Ру04:19

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Пациент должен знать диагноз: Минздрав РФ ответил на заявление китайца в Чите

Московский Комсомолец Чита06:50

Минздрав распорядился проверить больницу в Чите после жалоб заражённого коронавирусом китайца

Zabnews.ru05:48

Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом

RT на русском06:17

Минздрав России проверит условия в больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая

Чита.Ру06:12

Минздрав проверит больницу в Чите из-за жалоб пациента с коронавирусом

РИА Новости06:07

Минздрав России проверит условия в больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая

ТАСС05:51

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

РБК06:39
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:21, Ашберн
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«Яндекс.Музыка» рассказал о самых популярных песнях 2019 года

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Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
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За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ

Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
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Близкая подруга Пелагеи Александра Соколова рассказала о состоянии певицы на фоне ее развода.
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США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
РИА Новости 31 января в 16:59
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
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Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции

Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
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Первые симптомы рака кишечника названы врачами

При возникновении колоректального рака, злокачественные клетки начинают быстро и неконтролируемо расти, и опухоль со временем мешает работе кишечника.
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Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео

Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
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Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

Российская газета вчера в 17:05
Общество

Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя.
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В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
ТАСС вчера в 17:02
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Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний

Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
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Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
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Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты

Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
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В Петербурге проходит митинг в защиту обрушившегося СКК

В Петербурге сегодня, 2 февраля, на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина проходит согласованный митинг против сноса СКК "Петербургский".
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Армия и оружие

Колонна военной техники Турции пересекла сирийскую границу

Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Газета.Ru 04:22
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
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Землетрясение произошло в Алтайском крае

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Общество

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Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
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Общество

В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС

В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
РИА Новости 06:55
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Астрономы раскрыли тайну марсианского полюса

Ученые Калифорнийского технологического института раскрыли тайну формирования на южном полюсе Красной планеты льда.
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Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России

Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
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Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru 06:49
Происшествия

На Украине в рефрижераторе с яблоками нашли граждан Афганистана

Полицейские под Львовом обнаружили четырех граждан Афганистана в рефрижераторе с яблоками, сообщила в воскресенье пресс-служба патрульной полиции Львовской области.
РИА Новости 06:10
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