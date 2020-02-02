Здоровье
RT на русскомМинздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом
Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией. Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель главы Минздрава России Олег Салагай.
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«Чита.Ру» публикует телефонное интервью с человеком, случайно оказавшимся в центре внимания российских СМИ.Чита.Ру04:19
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Пациент должен знать диагноз: Минздрав РФ ответил на заявление китайца в Чите
Московский Комсомолец Чита06:50
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Общество
«Яндекс.Музыка» рассказал о самых популярных песнях 2019 года
Рекордсменом по повторным прослушиваниям в 2019 году стала песня NBA группы RSAC. Об этом 2 февраля сообщает сервис «Яндекс.Музыка».
Политика
Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Финансы
Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов
За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Здоровье
Пациент с коронавирусом из Забайкалья узнал о диагнозе из новостей
Госпитализированный с коронавирусом в Чите гражданин Китая Ван Юньбинь заявил, что врачи не проинформировали его о результатах анализов и диагнозе.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ
Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.
Шоу-бизнес
Подруга Пелагеи рассказала о состоянии певицы из-за развода
Близкая подруга Пелагеи Александра Соколова рассказала о состоянии певицы на фоне ее развода.
Политика
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Авто
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Здоровье
Первые симптомы рака кишечника названы врачами
При возникновении колоректального рака, злокачественные клетки начинают быстро и неконтролируемо расти, и опухоль со временем мешает работе кишечника.
Происшествия
Задержание напавшего на росгвардейца боксера попало на видео
Задержание российского боксера Георгия Кушиташвили, напавшего на сотрудника Росгвардии, попало на видео.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Общество
Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая
Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах, где скончался 44-летний мужчина из Уханя.
Происшествия
В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе
Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.
Здоровье
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция нового типа внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой свел татуировки и отправился на конкурс красоты
Сын Елены Яковлевой после сведения со своего тела части татуировок отправился на конкурс красоты.
Происшествия
В Петербурге проходит митинг в защиту обрушившегося СКК
В Петербурге сегодня, 2 февраля, на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина проходит согласованный митинг против сноса СКК "Петербургский".
Армия и оружие
Колонна военной техники Турции пересекла сирийскую границу
Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Общество
Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Происшествия
Землетрясение произошло в Алтайском крае
Общество
Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»
Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Общество
В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС
В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.
Космос
Астрономы раскрыли тайну марсианского полюса
Ученые Калифорнийского технологического института раскрыли тайну формирования на южном полюсе Красной планеты льда.
Авто
Новые минивэн GAC GN8 и кроссовер GAC GS5 добрались до России
Китайский автопроизводитель GAC сообщил о выходе на российский рынок двух новинок – минивэна и кроссовера.
Общество
Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М
Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Происшествия
На Украине в рефрижераторе с яблоками нашли граждан Афганистана
Полицейские под Львовом обнаружили четырех граждан Афганистана в рефрижераторе с яблоками, сообщила в воскресенье пресс-служба патрульной полиции Львовской области.