«Чита.Ру» публикует телефонное интервью с человеком, случайно оказавшимся в центре внимания российских СМИ.

с чего всё началось

Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией. Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель главы Минздрава России Олег Салагай.

Общество «Яндекс.Музыка» рассказал о самых популярных песнях 2019 года Рекордсменом по повторным прослушиваниям в 2019 году стала песня NBA группы RSAC. Об этом 2 февраля сообщает сервис «Яндекс.Музыка».

Политика Песков объяснил увольнение Игнатьева с должности главы Чувашии Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил увольнение Михаила Игнатьева с должности главы Чувашии его "абсолютно неприемлемым", некрасивым поведением на посту губернатора.

Финансы Крупнейшие российские банки снизили ставки рублевых вкладов За последнюю неделю в 5 из 10 крупнейших банков России снизились ставки рублевых вкладов, сообщили «Ведомости».

Хоккей «Вашингтон» обыграл «Оттаву», Овечкин обошел Мессье по голам в НХЛ Капитан столичных Александр Овечкин оформил дубль, что позволило ему выйти на восьмое место в списке лучших снайперов за всю историю лиги, опередив канадца Марка Мессье.

Политика США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса Соединенные Штаты с воскресенья вводят режим чрезвычайной ситуации в стране из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в Белом доме министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Здоровье Первые симптомы рака кишечника названы врачами При возникновении колоректального рака, злокачественные клетки начинают быстро и неконтролируемо расти, и опухоль со временем мешает работе кишечника.

Происшествия В Новосибирске произошло обрушение кровли кафе Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи.

Происшествия В Петербурге проходит митинг в защиту обрушившегося СКК В Петербурге сегодня, 2 февраля, на углу Бассейной улицы и проспекта Юрия Гагарина проходит согласованный митинг против сноса СКК "Петербургский".

Армия и оружие Колонна военной техники Турции пересекла сирийскую границу Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией, сообщает Al Arabiya со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Общество Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.

Общество В двух приграничных с Китаем районах Приморья ввели режим ЧС В Хасанском и Октябрьском районах Приморья, где разворачивают изоляционные пункты для прибывающих из Китая иностранцев с видом на жительство, ввели режим ЧС, сообщает правительство региона.