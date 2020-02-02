Здоровье

RT на русскомRT на русскомМинздрав проверит больницу в Чите из-за жалобы больного коронавирусом

Министерство здравоохранения России поручило проверить условия оказания медицинской помощи в инфекционной больнице Читы из-за жалобы гражданина Китая с коронавирусной инфекцией. Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель главы Минздрава России Олег Салагай.
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