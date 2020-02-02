Здоровье
РБКМинздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите
Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в Telegram.
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Пациент должен знать диагноз: Минздрав РФ ответил на заявление китайца в Чите
Московский Комсомолец Чита06:50
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