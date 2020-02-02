Минздрав России поручил проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице Читы после поступившей жалобы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай в Telegram.

Минздрав проверит жалобы «китайца с коронавирусом» на лечение в Чите

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