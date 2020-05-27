Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Минздраве разъяснили, кто попадает в статистику по COVID-19 в России

К первой группе относятся случаи, когда заболевание выбирается в качестве первоначальной причины смерти, а во вторую — когда COVID-19 рассматривается в качестве прочей причины смерти, в том числе когда вирус имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.
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с чего всё началось
Об этом говорится
 в методических рекомендациях, утверждённых Минздравом, по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусом.
RT на русском14:59

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Кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям, рассказали в Минздраве

Комсомольская правда19:22

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Ведомости13:36

Минздрав рекомендовал не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб

РБК15:01

Минздрав дал рекомендации по учёту статистики заболеваемости COVID-19

RT на русском14:59

Минздрав рекомендовал не учитывать в статистике больных COVID-19 в легкой форме

Интерфакс14:32

В Минздраве считают, что людей с коронавирусом, но без жалоб не надо включать в статистику заболеваемости

Эхо Москвы15:03

Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу

РИА Новости15:54
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ТАСС 17:09
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Здоровье

Критерии установления смерти от коронавируса утверждены Минздравом

Методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с COVID-19, утверждены Минздравом, сообщает пресс-служба ведомства.
Российская газета 13:07
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Кадыров прокомментировал слухи о своем заболевании

Известия 12:35
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Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max

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День парада Победы могут сделать выходным, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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REGNUM 06:18
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Общество

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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

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Вышло крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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Критиковавший самоизоляцию уральский священник запрещён в служении

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Минздрав утвердил порядок госпитализации пациентов с коронавирусом

Минздрав России утвердил порядок госпитализации в медицинские учреждения пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в зависимости от степени тяжести заболевания.
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