с чего всё началось

Случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы. В первую входят те, когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую — когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений.

Экономика Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы Правительство ЕС - Европейская комиссия (ЕК) - выделит 750 миллиардов евро на оздоровление пострадавшей из-за пандемии экономики союза. 2

Наука Найдена причина осложнений от коронавируса Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США обнаружили ген, который влияет на высокий риск заражения коронавирусом и тяжелой формы COVID-19. 12

Общество Уточнен график прогулок для москвичей Ранее в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику. 10

Религия Православные христиане отмечают Вознесение Господне Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне. 6

Авто В РФ подорожали автомобили с пробегом Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле. 45

Космос Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий. 429

Политика Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 4K

Армия и оружие Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира. 1

Общество В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом В столице за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, сообщили в оперштабе по контролю за ситуацией с COVID-19.

Общество Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество У главы Удмуртии выявили коронавирус У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях. 215

Космос Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 27

Политика Путин приказал провести парад Победы 24 июня Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня. 5,9K

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Как уже сообщало АСН, закон предусматривает возможность более гибкого формирования страховых тарифов в отношении конкретных водителей. 146

Шоу-бизнес Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать. 3

Экономика Альфа-Банк: ЦБ РФ в июне снизит ставку сильнее, чем в апреле В Альфа-Банке полагают, что резкое ухудшение ситуации в экономике заставит Банк России на заседании 19 июня пойти на снижение ставки сразу на 75 базисных пункта – c 5.50 до 4.25%.