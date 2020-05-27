Коронавирус
РИА НовостиМинздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
Случаи смерти, связанные с COVID-19, подразделяются на две группы. В первую входят те, когда коронавирус выбирают в качестве первоначальной причины смерти. Во вторую — когда вирус играет решающую роль в развитии другого заболевания и смертельных осложнений.
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с чего всё началось
Об этом говорится в методических рекомендациях, утверждённых Минздравом, по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусом.RT на русском14:59
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Экономика
Еврокомиссия подготовила план спасения экономики Европы
Правительство ЕС - Европейская комиссия (ЕК) - выделит 750 миллиардов евро на оздоровление пострадавшей из-за пандемии экономики союза.
Российская газета 09:09
Наука
Найдена причина осложнений от коронавируса
Ученые Эксетерского университета в Великобритании и Университета Коннектикута в США обнаружили ген, который влияет на высокий риск заражения коронавирусом и тяжелой формы COVID-19.
Lenta.ru 02:03
Общество
Уточнен график прогулок для москвичей
Ранее в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику.
Lenta.ru 09:36
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Авто
В РФ подорожали автомобили с пробегом
Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
Автоновости дня вчера в 10:04
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Здоровье
78% российских врачей не доверяют статистике смертности от коронавируса
Некоторые медики говорят, что готовы поспорить со статистикой и даже доказать фальсификацию реальных данных.
Любимый город 18:14
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Происшествия
В Москве задержан адвокат по делу о крупном мошенничестве
В Москве задержаны шесть человек, которых называют организованной группой московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фазиля Садретдинова.
Российская газета 12:23
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи
Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
Военное дело 06:46
Общество
В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом
В столице за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом, сообщили в оперштабе по контролю за ситуацией с COVID-19.
Коммерсантъ 17:49
Общество
Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России
В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 18:07
Общество
У главы Удмуртии выявили коронавирус
У главы Удмуртии Александра Бречалова выявили коронавирус. Об этом он сообщил во время прямого эфира в социальных сетях.
Российская газета 11:14
Космос
Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос
Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Газета.Ru 16:15
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания 09:18
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Президент России Владимир Путин приказал министру обороны Сергею Шойгу начать подготовку к проведению парада Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Как уже сообщало АСН, закон предусматривает возможность более гибкого формирования страховых тарифов в отношении конкретных водителей.
Агентство страховых новостей 25 мая в 08:53
Космос
Причиной возникновения Солнечной системы назвали столкновение галактик
Индикатор вчера в 06:08
Наука
В Германии разработали «живые» батарейки
HotGeo вчера в 04:43
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru вчера в 12:04
Шоу-бизнес
Брак Полины Гагариной разрушили деньги и диеты
Как говорят, на фоне постоянных диет Гагарина стала очень вспыльчивой, а опека Исхакова, которая раньше ей была приятна, теперь стала только раздражать.
Paparazzi.ru 05:55
Армия и оружие
СБУ похитила сдавшегося Киеву жителя Донбасса
Украинские спецслужбы упекли за решетку сдавшегося по программе «Тебя ждут дома» жителя Донбасса.
Аргументы недели 12:51
Экономика
Альфа-Банк: ЦБ РФ в июне снизит ставку сильнее, чем в апреле
В Альфа-Банке полагают, что резкое ухудшение ситуации в экономике заставит Банк России на заседании 19 июня пойти на снижение ставки сразу на 75 базисных пункта – c 5.50 до 4.25%.
Profinance.ru 08:19
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
РБК вчера в 14:36
Футбол
Гол Жамалетдинова помог «Леху» выйти в полуфинал Кубка Польши
27 мая состоялся матч 1/4 финала Кубка Польши между «Сталью» и «Лехом».
Metaratings 17:27
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13