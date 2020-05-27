Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМинздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Пациенты с подтвержденным коронавирусом, у которых нет жалоб, не подлежат учету в статистике заболеваемости. Об этом говорится в новых рекомендациях Минздрава, опубликованных на его сайте.
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 в разделе "Оформление первичной медицинской документации в случаях, связанных с COVID-19" говорится, что выбор основного заболевания в случаях с коронавирусом должен производиться "в конце эпизода оказания медицинской помощи, и этот заключительный диагноз может не совпадать с предварительным диагнозом, диагнозом при поступлении или профилем отделения при оказании медицинской помощи в стационарных условиях".
РЕН ТВ13:02

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В Минздраве объяснили, кого не нужно включать в статистику по COVID-19

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Ведомости13:03

Люди с подтвержденным коронавирусом, но без жалоб на самочувствие, не должны включаться в статистику заболеваемости

Эхо Москвы13:02

Минздрав рекомендовал не включать в статистику больных COVID-19 без жалоб

РБК13:36

Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу

Lenta.ru12:57

Минздрав решил не включать в статистику бессимптомных больных коронавирусом

Московский Комсомолец12:56

Минздрав: случай коронавируса не будут включать в статистику при отсутствии жалоб

Комсомольская правда12:55
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