Коронавирус
Lenta.ruМинздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Пациенты с подтвержденным коронавирусом, у которых нет жалоб, не подлежат учету в статистике заболеваемости. Об этом говорится в новых рекомендациях Минздрава, опубликованных на его сайте.
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с чего всё началось
В документе в разделе "Оформление первичной медицинской документации в случаях, связанных с COVID-19" говорится, что выбор основного заболевания в случаях с коронавирусом должен производиться "в конце эпизода оказания медицинской помощи, и этот заключительный диагноз может не совпадать с предварительным диагнозом, диагнозом при поступлении или профилем отделения при оказании медицинской помощи в стационарных условиях".РЕН ТВ13:02
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Минздрав решил не включать в статистику бессимптомных больных коронавирусом
Московский Комсомолец12:56
Минздрав: случай коронавируса не будут включать в статистику при отсутствии жалоб
Комсомольская правда12:55
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Мощный взрыв прогремел в сирийской провинции Идлиб во время движения турецкого конвоя в районе зоны деэскалации, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления турецкого ТВ.
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Результат был сведён в общий рейтинг самых ненавистных клубов, где с незавидным отрывом победил «Лидса», который в этом году имеет все шансы наконец-то вернуться в АПЛ.
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Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
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На продолжающемся заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о том, что в больницы за сутки поступили 80 человек, а 81 - выздоровели.
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