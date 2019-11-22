с чего всё началось

Введение приказа в действие привело к тому, что россияне выстроились в очереди, чтобы успеть получить справки до вступления в силу новых правил. Президент России Владимир Путин раскритиковал предложение Минздрава, назвав инициативу «какой-то чушью», и предложил поэтапное внедрение нововведений.

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