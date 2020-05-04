Коронавирус
Газета.RuВ Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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с чего всё началось
На эти и другие вопросы "Российской газеты" отвечает академик РАН, профессор, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.Российская газетавчера в 17:59
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