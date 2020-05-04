Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
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с чего всё началось

В Минздраве рассказали, ждать ли вторую и третью волны COVID-19

На эти и другие вопросы "Российской газеты" отвечает академик РАН, профессор, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Российская газетавчера в 17:59

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Эпидемиолог назвал пути распространения коронавируса в России

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В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

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В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:22
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Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал почти вдвое за год президентства.
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Первый марсианский вертолет получил имя «Находчивость»

Отмечается, что вертолет должен будет продемонстрировать возможность полета у поверхности Марса.
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В сети появились первые скриншоты игры про Голлума из «Властелина колец»

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Какие вопросы оставил финал третьего сезона «Мира Дикого Запада»

Третий сезон "Мира Дикого Запада" завершился на гораздо более оптимистичной ноте, чем предыдущий.
Газета.Ru 07:39
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Правительство Украины продлило карантин до 22 мая

«Карантин будет продлен сейчас до 22 мая», — заявил он, добавив, что правительство Украины будет внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в мире.
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Политика

Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом

В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли после падения из окна

Газета.Ru 02 мая в 14:11
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Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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Политика

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В Хакасии умер молодой врач, заражённый коронавирусом

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Правительство ФРГ заявило о поддержке «Северного потока-2»

Правительство Германии сообщило, что намерено оказывать политическую поддержку работающим над газопроводом «Северный поток-2» фирмам.
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Общество

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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
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Политика

Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма

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Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
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Общество

Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса

"Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна", - подчеркнула главный санитарный врач РФ.
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Происшествия

В Петербурге локализовали пожар в цехе на заводе турбинных лопаток

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Шалимов об интервью Фролова: «Его поддержали 140 человек в комментариях – это что, народ? Для меня – нет»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал резонансное интервью вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова.
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Экс-президент «Барселоны» Росель рассказал, почему попал в тюрьму

Экс-президент «Барселоны» Сандро Росель рассказал, из-за чего оказался в тюрьме.
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Врач выпал из окна воронежской больницы

Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
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Транспорт

Власти Москвы напомнили о необходимости продлить рабочие спецпропуска

Цифровые пропуска для передвижения в Москве по рабочим целям необходимо продлить на портале nedoma.mos.ru до 4 мая включительно, иначе срок их действия истечёт, напомнили в столичном Департаменте информационных технологий.
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Годовые оценки московским школьникам выставят 15 мая. Об этом сообщили 4 мая в столичном департаменте образования.
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Здоровье

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Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Брико Николай Иванович
Российский эпидемиолог, специалист в области профилактики инфекционных болезней и по вакцинопрофилактике. Академик РАН, РАМН, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории. С 2009 года заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины и с 1986 года заведующий лабораторией по разработке новых технологий эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова.
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