На эти и другие вопросы "Российской газеты" отвечает академик РАН, профессор, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

с чего всё началось

Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.

В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России

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