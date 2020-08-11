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Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.В источнике
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РБК

Минздрав показал фото зарегистрированной в России вакцины от коронавируса

РБК06:07
ТАСС

В Минздраве рассказали, как долго сохранится иммунитет к коронавирусу после прививки

ТАСС05:50
Газета.Ru

Появилось фото первой в мире вакцины от коронавируса российского производства

Газета.Ru05:52
Интерфакс

Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса

Интерфакс05:27
RT на русском

Российская вакцина от COVID-19 сформирует иммунитет до 2 лет

RT на русском05:25
Lenta.ru

Раскрыт срок действия первой зарегистрированной российской вакцины от COVID-19

Lenta.ru05:23
Взгляд.ру

Минздрав назвал срок действия иммунитета к коронавирусу после прививки

Взгляд.ру05:34

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

«Болельщики „Динамо“ засыпали проклятиями после „Спартака“. А я работал на скачках». Нагучев и Шнякин — о сходстве и оскорблениях

У Ромы Нагучева есть теория, что люди, которые оскорбляют в самой жесткой форме или даже угрожают (моим детям, жене, родителям реально угрожали), первыми при встрече подбегают за фотографией.
Матч ТВ08:25

«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год

Фармацевтический завод "Биннофарм" (Зеленоград, входит в группу АФК "Система") в настоящее время может производить около 1,5 миллиона доз первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи"; первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, говорится в сообщении АФК.
ПРАЙМ05:26
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Правительство Казахстана поручило подготовить план снятия карантина

Нур-Султан, 11 августа 2020, 08:08 — REGNUM Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил министерству здравоохранения республики внести план поэтапного снятия карантинных мер, сообщили 11 августа в пресс-службе правительства республики.
REGNUM01:08
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