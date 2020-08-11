Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса
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В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.В источнике
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