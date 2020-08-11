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Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Минздраве рассказали, как долго сохранится иммунитет к коронавирусу после прививки

ТАСС05:50
Ведомости

Минздрав назвал срок действия российской вакцины от коронавируса

Ведомости05:39
Газета.Ru

Появилось фото первой в мире вакцины от коронавируса российского производства

Газета.Ru05:52
Интерфакс

Российская вакцина обеспечит до двух лет защиты от коронавируса

Интерфакс05:27
RT на русском

Российская вакцина от COVID-19 сформирует иммунитет до 2 лет

RT на русском05:25
Lenta.ru

Раскрыт срок действия первой зарегистрированной российской вакцины от COVID-19

Lenta.ru05:23
Взгляд.ру

Минздрав назвал срок действия иммунитета к коронавирусу после прививки

Взгляд.ру05:34

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
Евро-футбол.ру02:33
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В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUM07:21
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Урал — Динамо 0:2

В матче первого тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» на выезде победило «Урал» (2:0). В составе победителей отличились Клинтон Нжи и Силвестр Игбун.
Спорт-Экспрессвчера в 11:51

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
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