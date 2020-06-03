У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления. Об этом говорится в методических рекомендациях по лечению коронавируса Минздрава РФ на сайте ведомства.

Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых

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