Коронавирус
BFM.ruМинздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления. Об этом говорится в методических рекомендациях по лечению коронавируса Минздрава РФ на сайте ведомства.
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Политика
Персонально ваш: Елизавета Осетинская
Елизавета Осетинская, основатель проектов The Bell и "Русские норм !", в эфире радио "Эхо Москвы".
Эхо Москвы 11:35
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Общество
В России начнут выдавать новые автомобильные номера
Как пояснили в пресс-службе областного управления ГИБДД, такой код в регионе не будет использоваться в обозримом будущем.
Инфорос вчера в 08:20
Политика
Handelsblatt (Германия): сегодня Путин — тормоз на пути России к благополучному будущему (Handelsblatt)
В огромной империи стали вовремя выплачивать зарплаты, благосостояние росло, будущее стало предсказуемым.
ИноСМИ 17:24
Общество
Путин удивился докладу губернатора о ЧП с топливом в Норильске
Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса.
NewInform 09:23
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Происшествия
В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США
Возле американского посольства в Афинах прошла акция протеста в поддержку демонстраций в США, которые начались из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
РБК 16:10
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Общество
Смертность в Петербурге выросла на треть в мае
Рекордное для мая количество смертей зарегистрировано в Петербурге: в городе скончались почти 6,5 тысяч человек, следует из статистики комитета по делам записи актов гражданского состояния.
Интерфакс 17:04
Общество
Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне
Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11
Игры
В сети появились фотографии распаковки Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
Пользователь reddit поделился фотографиями с распаковкой Xbox One X, которая оформлена в стиле Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 10:32
Кино
«Ковбой Бибоп» от Netflix не будет прямой адаптацией оригинала
По словам сценариста адаптации «Ковбоя Бибопа» от Netflix Хавьера Грилло-Марсуа, проект не будет напрямую повторять оригинал, хоть и постарается передать его дух.
Игромания.ру 12:17
Футбол
Бывшая модель Playboy стала владельцем румынского клуба
Бывшая модель Playboy Анамария Продан, которая сейчас работает футбольным агентом, стала новым владельцем румынского «Германштадта».
Спорт-Экспресс 15:55
Футбол
Малафеев рассказал о конфликте с Дзюбой
Bookmaker-ratings.ru 01 июня в 07:10
Общество
Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия
У «Серебряного дождя» кончились деньги, чтобы продолжать вещание, заявил основатель радиостанции Дмитрий Савицкий в прямом эфире.
Ведомости 10:31
Общество
Лосев: информационными залпами США бьют по врагам и по союзникам, которые плохо им подчиняются
Генеральный директор АО УК "Спутник" Александр Лосев рассказал в эфире телеканала "Россия 24", кто и зачем создает образ России как врага.
Вести.Ru 17:55
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с PGNiG о ценах на газ
«Газпром» 29 мая обжаловал в суде округа Свеа (Швеция) окончательное решение арбитражного трибунала по спору с польской PGNiG по ценам на газ.
RT на русском вчера в 16:49
Политика
Трамп высказался за присутствие России в G7
Президент США Дональд Трамп высказался о присутствии России в G7 в интервью Fox News Radio.
Газета.Ru 10:05
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Космос
Потенциально опасный астероид подлетает к Земле
В NASA предупредили о приближении к Земле потенциально опасного астероида 163348 (2002 NN4).
Пятый канал вчера в 00:37
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК вчера в 10:11
Общество
В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом
Еще 64 пациента, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
ТАСС 16:13
Армия и оружие
Сирия получила еще одну партию российских МиГ-29
Сирийская армия получила из России очередную, вторую по счету партию усовершенствованных истребителей МиГ-29.
Российская газета 16:58
Баскетбол
ЦСКА объявил об уходе центрового Кайла Хайнса
«Двукратный победитель Евролиги в составе ЦСКА Кайл Хайнс продолжит карьеру в другой команде», – гласит текст заявления на официальном сайте «армейцев».
Metaratings 09:52
Кино
Крис Эванс не вернется к роли Капитана Америки
Российская газета вчера в 04:58
Общество
В ВОЗ предупредили об угрозе второй волны коронавируса
Новая вспышка коронавирусной инфекции может произойти, если введенные ранее ограничения будут резко сняты, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) организации Ханс Клюге.
Газета.Ru 09:32
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК 01:00
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04