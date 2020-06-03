Коронавирус
RT на русскомМинздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, министерство утвердило седьмую версию методических рекомендаций по лечению заболевания.
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Общество
В США нашли доказательства руки России в массовых беспорядках
"Кремлевский" паблик пошутил над "виновниками" протестов в Америке В Соединенных Штатах нашли так называемую "руку России" в беспорядках, окутавших страну.
SM News 08:40
Футбол
Политику в «Химках» при новом владельце будет определять Зинин
По данным matchtv.ru, новый владелец «Химок» Сергей Ломакин, переговоры с которым находятся в завершающей стадии, поменяет в подмосковном клубе команду управленцев.
Матч ТВ 14:17
Общество
В Москве умер 61 пациент с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончался 61 пациент с коронавирусом и подтвержденной пневмонией, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости вчера в 16:46
Кино
Каннский кинофестиваль объявил программу
Афиша Daily 13:44
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Президент России Владимир Путин согласился ввести режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов в Норильске.
Коммерсантъ 09:26
Гаджеты
Представлен список iPhone, которые получат iOS 14
Новая версия платформы iOS 14, которую представят этой осенью, будет доступна даже для устройств, выпущенных 5 лет назад, включая iPhone 6s.
Piter.tv 01:51
Политика
США готовят новые санкции против «Северного потока-2»
Отмечается, что данный законопроект может быть включен в американский закон о национальной обороне и согласно ему, санкции будут направлены против компаний, страхующих и предоставляющих портовые услуги российским судам, задействованным в завершении проекта.
Вести.Ru 15:39
Происшествия
История семьи из Оренбуржья, у которой силой забрали детей
Сотрудники полиции и опеки забрали детей 25 мая 2020 года «в связи с риском обрушения потолочных конструкций».
RT на русском вчера в 15:58
Армия и оружие
Армия Хафтара попала в засаду у Триполи
Lenta.ru 05:45
Наука
В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя
В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль 13:47
Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 15:12
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Суд вернул сенатору Керимову иски к Forbes и «Ведомостям»
Гагаринский суд Москвы вернул иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 08:56
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Игры
Sega анонсировала миниатюрную консоль Game Gear Micro
Консоль с миниатюрным корпусом Game Gear Micro выпустила японская компания Sega в честь 60-летия.
NewInform 04:14
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Кино
Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым
43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета 12:10
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Evo-rus.com 15:16
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Происшествия
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
РИА Новости 13:59
Шоу-бизнес
Бывший муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
Некоторые даже сравнили стихотворения с глотком свежего воздуха. Муж Гагариной также высказался о российской эстраде, назвав ее убогой.
Shraibikus News 16:16
Технологии
Новый браузер Microsoft Edge начал устанавливаться автоматически
Компания Microsoft приступила к рассылке на компьютеры с Windows 10 новой версии браузера Edge, основанной на технологиях Google.
Вести.Ru 14:45
Баскетбол
ЦСКА подтвердил уход Кайла Хайнса
Столичный ЦСКА объявил об уходе капитана команда Кайла Хайнса. 33-летний спортсмен должен продолжить свою карьеру в итальянском «Милане».
Матч ТВ 09:42
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21
Происшествия
Россиянка умерла после пластической операции в частной клинике
Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти россиянки после пластической операции в частной клинике.
Lenta.ru 15:54
Общество
Кадыров создал оперштаб по ликвидации последствий урагана в Чечне
Как отметил Кадыров, сильный ураганный ветер обрушился на Чеченскую Республику в среду вечером.
Интерфакс - Россия 15:11