Коронавирус
BFM.ruМинздрав обновил методику лечения коронавируса
Минздрав обновил временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. В частности, в список лекарств, применяемых для лечения инфекции, включен препарат фавипиравир. В новой версии рекомендаций значительно переработаны и расширены все разделы.
Читать в источнике
Оценить76
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Армия и оружие
Украина сочла незаконным задержание своего военного в Крыму
Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины прокомментировало задержание российскими пограничниками в Крыму своего военного Евгения Добринского.
Московский Комсомолец 05:05
Политика
Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
Lenta.ru 10:14
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Гаджеты
Apple заблокировала украденные во время бунтов в США iPhone
Американская компания Apple заблокировала все iPhone, которые были украдены из фирменных магазинов во время погромов.
Профиль 04:11
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Мосгорсуд отклонил иски оспаривающих штрафы за самоизоляцию
Истцы требовали отменить новые статьи московского КоАП о штрафах за нарушение самоизоляции.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Песков прокомментировал слова Трампа о «ядерном пакте» с Россией
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявил, что министрам иностранных дел необходимо интенсифицировать работу над Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), так как его время уходит.
Известия 11:08
Армия и оружие
Россия расширила список угроз для применения ядерного оружия
Пока весь мир наблюдал за беспорядками в США, Россия внесла корректировки в свою военную доктрину в части случаев применения ядерного оружия.
Pravda.Ru 08:04
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM вчера в 04:49
Энергетика
Встреча ОПЕК+ может не состояться из-за нарушений квот
Встреча ОПЕК+, запланированная на начало июня, оказалась под вопросом из-за проблем с нарушениями квот, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 07:48
Общество
Twitter Рогозина перешел Роскосмосу
Источник фото: Twitter "Принципиально важные публикации пресс-службы мы и так с генеральным директором согласовываем, поэтому нет смысла вести две параллельные страницы", — объяснил РИА "Новости" это преобразование руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
Телеканал 360° 07:11
Экономика
В РФ IT-отрасль призвали включить в число пострадавших от пандемии
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Касперской и Макарова, в 2020 — 2021 годах Россию может покинуть около 10 − 15 тыс. IT-специалистов.
REGNUM 03:45
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Радиоведущая Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением.
Газета.Ru 11:38
Гаджеты
Способы увеличить время работы смартфона без зарядки стали известны
Ранее сообщалось о том, что в Сети появились обои, которые ломают смартфоны Samsung.
ToDay News Ufa 02:20
Общество
Воробьёв назвал стабилизацию ситуации с COVID-19 в Подмосковье зыбкой
Стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Московской области остаётся «очень зыбкой».
RT на русском 10:39
Происшествия
Потерпевший от разбоя пойдет под суд за отказ от дачи показаний
Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе прокуратуры Москвы, речь идет об уголовном деле в отношении 55-летнего жителя подмосковной Балашихи, которого обвиняют по статье 308 УК РФ, то есть в отказе потерпевшего от дачи показаний.
Российская газета 07:51
Шоу-бизнес
Рита Дакота рассказала, как едва не стала жертвой маньяка
Известная певица Рита Дакота рассказала подписчикам жуткую историю из прошлого. Оказалось, что однажды она едва не стала жертвой маньяка.
Актуальные Новости 08:35
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ТАСС 07:26
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru 09:20
Армия и оружие
В ЛНР сняли режим повышенной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник снял режим повышенной боевой готовности после прекращения обстрелов со стороны украинских силовиков.
РИА Новости 10:16
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 01 июня в 04:20
Космос
Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска
РБК вчера в 22:02
Экономика
Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии
Нужно полностью отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в странах ОЭСР, уверена эксперт.
РБК 01:00
Футбол
Вячеслав Малафеев считает, что Дзюба разозлился на него из-за денег
Уже бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением об Артеме Дзюбе, сообщает YouTube-канал Василия Уткина.
BetOn 11:46
Общество
Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Общество
У «Серебряного дождя» закончились деньги для продолжения вещания
Радиостанция "Серебряный дождь" оказалась на грани закрытия после четверти века работы, столкнувшись с нехваткой денег из-за снижения объема рекламы, сообщил ее основатель Дмитрий Савицкий.
Интерфакс 08:00
Общество
В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA
В России открылся первый магазин датской мебельной компании и товаров для дома JYSK.
Интерфакс 06:11