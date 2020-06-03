Коронавирус
RT на русскомМинздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, министерство утвердило седьмую версию методических рекомендаций по лечению заболевания.
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Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня после разлива топлива в Норильске
РИА Новости 10:50
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ 06:04
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал отечественную эстраду убогой
В своём посте в Инстаграме Дмитрий стал рассуждать о современной эстраде и назвал её убогой, сообщив, чтобы его ждали в следующем сезоне проекта "Голос".
Paparazzi.ru 13:36
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«Роскосмос» изготовит 20 «Царь-двигателей» до 2027 года
Newstracker.ru 06:14
Происшествия
Появилось фото пробившего стену поезда московского метро
РИА Новости 13:59
Общество
Власти Петербурга заявили о выходе на плато по коронавирусу
Председатель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что город вышел на плато по коронавирусу.
РИА Новости 11:58
Происшествия
Протестующие в Лондоне устроили потасовку с полицией
Акция протеста в Лондоне против расизма переросла в потасовку перед резиденцией премьер-министра на Даунинг-стрит, сообщает телеканал Sky News.
Коммерсантъ 14:32
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Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты
Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс вчера в 08:07
Политика
Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель
Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 14:34
Здоровье
Выявившим коронавирус врачам рекомендовали полоскать горло спиртом
Если в ходе приема удалось выявить зараженного, специалист должен сообщить главврачу о случае инфицирования.
Live24 10:09
Шоу-бизнес
Дочь Успенской назвала мать соучастницей преступления
Дочь звезды русского шансона Татьяна Плаксина ответила всем хейтерам и поклонникам Успенской. Обращение переросло в обвинение матери.
Экономика сегодня 05:55
Спорт
Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store
Японский разработчик игр SEGA представил новый трейлер к стратегии Total War: Troy, в котором поделился с поклонниками серии сюжетными деталями и датой выхода вдохновленной гомеровской «Илиадой» игры.
NewInform вчера в 12:39
Экономика
Польша пригрозила «Газпрому» штрафом €50 млн по делу о Nord Stream 2
Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей (Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK) завело дело в отношении "Газпрома" из-за отказа компании сотрудничать по проводимому антимонопольному расследованию, сообщается на сайте UOKiK.
РБК 03:40
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Футбол
«Бешикташ» отклонил первое предложение ЦСКА по Ларину
«Бешикташ» отклонил предложение московского ЦСКА в размере одного миллиона евро по нападающему сборной Канады Кайлу Ларину, сообщает Niewsblad.
LiveSport.ru 02:28
Хоккей
Леонид Вайсфельд — о переходе Капризова в ЦСКА: «Вы даже не представляете, от кого был звонок! Такие люди мне вообще не звонили!»
Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд рассказал о трансфере нападающего Кирилла Капризова из уфимской команды в ЦСКА.
Матч ТВ 14:35
Политика
Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство страны.
Ведомости 12:12
Здоровье
Минздрав назвал атипичные симптомы коронавируса у пожилых
У пожилых людей коронавирус может сопровождаться некоторыми атипичными симптомами, среди которых падения, бред, конъюнктивит, тахикардия, указано в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства.
Газета.Ru 10:59
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Актуальные Новости 11:08
Общество
В ВОЗ допустили «разрушительную» вторую волну коронавируса
Женева, Швейцария, 3 июня 2020, 12:33 — REGNUM Существует угроза повторного всплеска коронавируса в мире, если вирус не купировать, то вторая волна может стать разрушительной.
REGNUM 05:33
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по профильной работе стационаров
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 10:48
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru 11:38
Политика
Делегация Украины обсудит в Берлине «деоккупацию» Крыма
Как сообщили в ведомстве, делегация Украины намерена встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер.
RuNews24.ru вчера в 01:43
Финансы
Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей
Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.
ТАСС 13:10
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Экономика
МВФ снял с повестки заседания вопрос о предоставлении кредита Украине
Вопрос о выделении Украине первого транша в $1,9 млрд из кредитной программы на $5 млрд вычеркнут из графика официальных заседаний совета директоров Международного валютного фонда.
Новый День 07:21
Общество
В Калининградской области появятся «продуктовые карты» для безработных
В Калининградской области для граждан, потерявших работу из-за коронавируса, ввели продуктовые карточки.
Невские Новости 10:27
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56