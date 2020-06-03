Коронавирус
RT на русскомМинздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 15 препаратов, сообщили в Министерстве здравоохранения. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные ведомства, министерство утвердило седьмую версию методических рекомендаций по лечению заболевания.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Происшествия
В Норильске задержан начальник цеха ТЭЦ по делу о разливе топлива
Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан в Норильске по делу о разливе топлива. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
RT на русском 10:24
Политика
На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
Транспорт
В РЖД рассказали о сроках восстановления движения до Мурманска
Свободная Пресса 07:14
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 01:12
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Происшествия
Три человека пострадали при столкновении пяти машин в центре Москвы
Пострадали, по предварительным данным, три человека, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в среду.
ТАСС 08:38
Общество
Соловьев назвал увольнение соведущей Шафран «повышением»
Соловьев утверждает, что у него не было конфликтов с Шафран, и называет увольнение соведущей "повышением".
Газета.Ru 09:59
Общество
Маски в московском метро резко подешевели
Со среды, 3 июня, стоимость защитных масок во всех кассах и торговых павильонах московского метро составит 20 рублей.
Мослента 06:49
Общество
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи
В течение двух недель откроются пляжи Кубани и Крыма, пообещала начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.
Вести.Ru 07:47
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
ГТРК "Башкортостан" уточняет, решением суда экс-начальник ОМВД по Кармаскалинскому Салават Галиев, а также бывший руководитель ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев полностью оправданы.
Вести.Ru 02:32
Политика
Николаев выдвинул Федорову предложение касательно Чувашии
Олег Николаев предложил Николаю Федорову продолжить представлять Чувашию в Совете Федерации. Тот ответил, что они там обсудят этот вопрос.
PRO Город Чебоксары 09:05
Происшествия
Власти Оренбургской области забрали из семьи четверых детей. ФАН-ТВ
У многодетной семьи из поселка Тюльпанный в Домбаровском районе Оренбургской области 25 мая забрали четверых из пяти детей.
ФАН 06:18
Общество
Глава комитета по социальной политике Петербурга заболел COVID-19
Председатель комитета по социальной политике Петербурга Александр Ржаненков заразился COVID-19, его самочувствие удовлетворительное.
РИА Новости 10:10
Общество
Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора
В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что методические рекомендации ведомства и сейчас не предполагают штрафов, а административная ответственность наступает только в случае нарушения санитарных правил и нормативов по КоАП.
РБК 05:09
Общество
Мишустин поручил провести анализ указов по коронавирусу в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, которые были приняты в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 04:17
Шоу-бизнес
Миронов объяснил, почему вступился за Собянина и раскритиковал Галкина
Актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов решил объяснить у себя в инстаграме, зачем ранее выложил видео, в котором раскритиковал сатирическую пародию юмориста Максима Галкина на мэра Москвы Сергея Собянина и введенные им в столице карантинные меры.
Anews 09:48
Общество
Аксёнов назвал 2020 год одним из самых засушливых за 150 лет
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал 2020 год одним из самых засушливых за последние 150 лет. Об этом он заявил сегодня журналистам.
ИА Крыминформ 08:15
Политика
Путин одобрил выдвижение губернатора ХМАО Комаровой на новый срок
Президент России Владимир Путин одобрил планы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальи Комаровой участвовать в выборах главы региона.
Коммерсантъ 10:03
Происшествия
В Екатеринбурге погиб вооружённый мужчина после штурма его квартиры
REGNUM 01 июня в 07:26
Происшествия
Протестующие в Вашингтоне осадили территорию вокруг Белого дома
Участники массовых протестов против полицейского произвола в США осадили территорию вокруг Белого дома в Вашингтоне, несмотря на введенный комендантский час.
РБК вчера в 21:32
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 процента
Прожиточный минимум в России с начала года вырос на 2,2% по сравнению с концом 2019-го.
РИА Новости 08:03
Футбол
Тульский «Арсенал» продлил контракт с Черевченко
"Арсенал" продлил контракт с главным тренером Игорем Черевченко до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте тульского футбольного клуба.
РИА Новости 09:59
Политика
Трамп заявил о желании ядерного пакта с Россией
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией. Об этом он рассказал в интервью Foх News Radio.
Газета.Ru 10:22
Общество
Завод «Роскосмоса» решил выпускать лифты, говорящие голосом Гагарина
Все новости (Нижний Тагил) 06:06
Политика
Саакашвили послал к черту украинских бизнесменов
Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили послал к черту бизнесменов во время онлайн-общения с предпринимателями.
Lenta.ru 10:14
Здоровье
Мишустин распорядился возобновить плановую работу больниц
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи в больницах и поликлиниках.
Lenta.ru 06:20
Кино
Продюсеры признали «Текст» лучшим фильмом года
Москва, 1 июня 2020, 10:02 — REGNUM Лучшим полнометражным художественным фильмом 2019 года по версии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признали фильм Клима Шипенко «Текст».
REGNUM 01 июня в 03:02
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Место с самым чистым воздухом на планете находится рядом с Антарктидой.
ToDay News Ufa вчера в 15:32