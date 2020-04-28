Коронавирус
КоммерсантъМинздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf). В частности, он расширил список лекарств, которые могут использоваться при лечении взрослых пациентов до 13 препаратов.
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Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Происшествия
В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского
Ранее ТАСС сообщало, что при предъявлении обвинения в участии в ОПС генерал-майору Булатову, экс-следователю Филиппову и бывшему борцу с экстремизмом Тимуру Бетуганову не обошлось без скандала.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Путин пообещал авиационный парад в День Победы
Lenta.ru 12:07
Происшествия
В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок
Вольск, Саратовская область, 28 апреля 2020, 16:55 — REGNUM В городе Вольск произошел несчастный случай, с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок.
REGNUM 09:55
Общество
Совфед оценит этичность обращения Нарусовой в Верховный суд
Глава подкомитета Совета Федерации по этике, зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов сообщил 27 апреля, что сообщения об обращении сенатора от Республики Тыва Людмилы Нарусовой в Верховный суд непременно проверят.
Право.ру вчера в 12:00
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажет Первый канал
Диверсанты отправляются на задание вдвоем.
ИА InterMedia 06:29
Хоккей
«Витязь» продлил контракт с капитаном команды Александром Семиным
Капитан подольского "Витязя" Александр Семин продлил контракт с подмосковным клубом КХЛ, сообщается на официальном сайте команды.
РИА Новости 12:13
Общество
На дне Черного моря нашли затонувший в 1941 году теплоход «Армения»
На дне Черного моря нашли затопленный в 1941 году теплоход «Армения», на борту которого погибли несколько тысяч беженцев и раненых.
FlashNord вчера в 09:37
Общество
Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции
Главной новостью на сегодняшний день продолжает оставаться продление ограничительных мер по режиму самоизоляции в столице – в источниках СМИ сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ, хотя официальных данных на этот счёт пока нет.
Москва Online 11:39
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии коронавируса
Дождь вчера в 08:56
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Транспорт
В Москве выписан первый штраф за езду без пропуска
Эхо Москвы 06:02
Общество
Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам
Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что Беглов утвердил порядок выплат пострадавшим от коронавируса медикам.
Piter.tv 10:55
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Экономика
Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году
Новый мост через Зею в Благовещенске начнут строить в этом году.
ИА Порт Амур вчера в 11:10
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Экономика
Свыше 110 миллионов жителей в Европе и США обратились за госпомощью
Более 30 миллионов жителей пяти крупнейших стран Европы и свыше 80 миллионов жителей США направили заявки на получение госпомощи.
Вести.Ru 04:31
Политика
Путин сравнил Россию и Спарту в ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Здоровье
Минздрав предупредил об угрозе поражения мозга коронавирусом
В документе говорится, что коронавирус нового типа может распространяться из системного кровотока или поразить головной мозг через пластинку решетчатой кости.
REGNUM 08:33
Здоровье
Путин объявил о новых мерах экономической поддержки для жителей Самары
Владимир Путин рассказал, какая поддержка ждёт жителей России.
Pro Город Самара 12:11
Футбол
Логотип ЦСКА претендует на звание лучшей эмблемы по версии Marca
Испанское спортивное издание Marca запустила голосование за определение лучшей эмблемы футбольного клуба во всем мире.
Матч ТВ 09:00
Происшествия
Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в Сирии
Несколько десятков человек погибли из-за взрыва в сирийском Африне. Об этом сообщает Минобороны Турции в Twitter.
Lenta.ru 12:15
Кино
Названы самые прибыльные фильмы 2019 года
Самым прибыльным фильмом 2019 года стала картина «Мстители: Финал», которая принесла своим создателям $890 млн, сообщает издание Deadline.
Известия 26 апреля в 23:38
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47