Коронавирус
КоммерсантъМинздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf). В частности, он расширил список лекарств, которые могут использоваться при лечении взрослых пациентов до 13 препаратов.
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Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Авто
Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий
В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
Политика
Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 11 мая
Нерабочие дни, введенные ранее президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продляются до 11 мая.
AmurMedia.ru 10:56
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Политика
Путин призвал губернаторов наращивать ресурс
28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России.
ТИА 10:56
Политика
Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Политика
Путин поручил подготовить масштабный план по восстановлению экономики
Ранее FlashNord сообщал, что Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.
FlashNord 10:58
Хоккей
Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 05:05
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
Политика
Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля
Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.
Газета.Ru 11:06
Армия и оружие
В День Победы в небе над Воронежем пройдет воздушный парад
Воронежский городской портал 10:16
Шоу-бизнес
«Ничего не предвещало»: Раиса Рязанова рассказала о внезапной смерти сына
Рязанова вспоминает, что они с сыном "говорили глазами", были связаны "пуповиной", и это было больше, чем любовь.
Вести.Ru 07:24
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском 03:02
Политика
Путин рассказал об увеличении количества аппаратов ИВЛ в России
Глава России Владимир Путин во время совещания с руководителями российских регионов по ситуации с новой коронавирусной инфекции обратил внимание на то, что в начале 2020 года в РФ выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, а в апреле – свыше 800, в мае будет 2,5 тыс. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Журналистская правда 10:45
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Владимир Путин высказался о продлении режима нерабочих дней.
Новости Брянска 10:30
Технологии
Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса
Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India.
РИА Новости 10:17
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Здоровье
Минздрав назвал самый важный симптом заражения коронавирусом
О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
Вечерняя Москва 10:24
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Здоровье
Владимирская область обеспечена аппаратам ИВЛ на 38 процентов
Поставки еще 199 аппаратов ИВЛ запланированы в апреле — июне текущего года.
ПроВладимир 10:11
Общество
СМИ: в Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая
В Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:34
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Здоровье
В «Крокус Экспо» развернут госпиталь для больных с коронавирусом
Российская газета вчера в 13:56