Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf). В частности, он расширил список лекарств, которые могут использоваться при лечении взрослых пациентов до 13 препаратов.
Читать в источнике
Комментировать117

Подробнее о событии

Минздрав расширил список препаратов для лечения COVID-19

РБК09:08

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавирусной инфекции

ТАСС07:11

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

RT на русском07:24

Минздрав России изменил рекомендации по лечению коронавируса

Lenta.ru07:22

Минздрав назвал четыре новых лекарства для борьбы с коронавирусом

Московский Комсомолец07:17

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Коммерсантъ07:50

Минздрав рекомендовал шесть препаратов для лечения COVID-19

РИА Новости07:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
3,5K
Авто

Toyota отметила 65-летие модели Crown выпуском спецверсий

В честь 65-летнего юбилея седана Toyota Crown было представлено лёгкое обновление модели, а также несколько её специальных изданий.
Тарантас Ньюс вчера в 05:17
3
Политика

Владимир Путин продлил период нерабочих дней в России до 11 мая

Нерабочие дни, введенные ранее президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 продляются до 11 мая.
AmurMedia.ru 10:56
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
168
Политика

Путин призвал губернаторов наращивать ресурс

28 апреля президент России Владимир Путин в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с коронавирусом выступил с обращением к гражданам России.
ТИА 10:56
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru вчера в 15:58
184
Экономика

Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку

Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
164
Политика

Путин поручил подготовить масштабный план по восстановлению экономики

Ранее FlashNord сообщал, что Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая включительно.
FlashNord 10:58
1
Хоккей

Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 05:05
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
6,7K
Политика

Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля

Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.
Газета.Ru 11:06
3
Армия и оружие

В День Победы в небе над Воронежем пройдет воздушный парад

Воронежский городской портал 10:16
42
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
1,3K
Шоу-бизнес

«Ничего не предвещало»: Раиса Рязанова рассказала о внезапной смерти сына

Рязанова вспоминает, что они с сыном "говорили глазами", были связаны "пуповиной", и это было больше, чем любовь.
Вести.Ru 07:24
Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
1,3K
Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
486
Энергетика

Мировая нефть продолжила падение

С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
313
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском 03:02
22
Политика

Путин рассказал об увеличении количества аппаратов ИВЛ в России

Глава России Владимир Путин во время совещания с руководителями российских регионов по ситуации с новой коронавирусной инфекции обратил внимание на то, что в начале 2020 года в РФ выпускалось 60-70 аппаратов ИВЛ, а в апреле – свыше 800, в мае будет 2,5 тыс. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Журналистская правда 10:45
2
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
933
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Владимир Путин высказался о продлении режима нерабочих дней.
Новости Брянска 10:30
937
Технологии

Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса

Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India.
РИА Новости 10:17
1
Происшествия

В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Здоровье

Минздрав назвал самый важный симптом заражения коронавирусом

О развитии тяжелой формы новой коронавирусной инфекции может свидетельствовать одышка.
Вечерняя Москва 10:24
2
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,7K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
2,2K
Здоровье

Владимирская область обеспечена аппаратам ИВЛ на 38 процентов

Поставки еще 199 аппаратов ИВЛ запланированы в апреле — июне текущего года.
ПроВладимир 10:11
2
Общество

СМИ: в Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая

В Москве режим самоизоляции продлят до 13 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:34
54
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
2K
Здоровье

В «Крокус Экспо» развернут госпиталь для больных с коронавирусом

Российская газета вчера в 13:56
58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное