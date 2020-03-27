Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты. Документ опубликован на сайте министерства.
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Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

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Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

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