Коронавирус
RT на русскомМинздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты. Документ опубликован на сайте министерства.
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Минздрав включил «Арбидол» и противомалярийные препараты в схемы лечения COVID-19
Фармацевтический вестник13:49
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