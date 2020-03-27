Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМинздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты. Документ опубликован на сайте министерства.
Читать в источнике
Комментировать944

Подробнее о событии

Минздрав выпустил обновленные рекомендации по борьбе с коронавирусом

Национальная служба новостейвчера в 04:25

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Известия27 марта в 15:43

Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения COVID-19 у взрослых

ТАСС27 марта в 09:34

Минздрав РФ назвал препараты, которые можно использовать для лечения коронавируса

Ёлдаш27 марта в 10:41

Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса

РИА Новости27 марта в 12:05

Минздрав включил «Арбидол» и противомалярийные препараты в схемы лечения COVID-19

Фармацевтический вестник27 марта в 13:49

Минздрав России расширил до шести список препаратов для лечения коронавируса

Русская Планета27 марта в 08:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:38, Ашберн
Политика

Мишустин сформировал президиум правительства России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о формировании президиума правительства РФ.
Интерфакс 03:09
Общество

Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.
Интерфакс 03:32
Общество

Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением москвичами карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение домашнего карантина жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:15
Общество

В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в России достигло 1 534 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 04:05
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец 27 марта в 06:37
Происшествия

Аксенов инициировал возбуждение уголовного дела из-за заражения коронавирусом в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения в Крыму человеком, который не соблюдал режим самоизоляции.
ТАСС 04:03
Общество

Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить через месяц.
РИА Новости вчера в 18:41
Армия и оружие

Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой

В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.
Новая газета вчера в 14:20
Авто

Эксперты рассказали, почему автомобиль нельзя надолго оставлять без движения

Специалисты «Российской газеты» назвали проблемы, которые могут ожидать автомобиль после длительного простоя.
Тарантас Ньюс 04:11
Общество

Спецпоезд с украинцами прибыл из Москвы в Киев

Газета.Ru 02:45
Общество

Рошаль рассказал о правилах походов в магазин во время эпидемии

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал, как обезопасить себя во время посещения продуктовых магазинов.
Известия 01:54
Общество

Конор Макгрегор призвал поклонников соблюдать режим самоизоляции

Во время карантина боец посоветовал подписчикам проводить домашние тренировки.
Говорит Москва 02:57
Общество

В США от коронавируса скончался младенец

Российская газета вчера в 23:10
Общество

В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.
Интерфакс 04:08
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Армия и оружие

В Курской области нарушителей карантина отследят с помощью дронов

В рамках учений военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.
Курские известия 27 марта в 04:15
Экономика

Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ

Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 04:12
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Шоу-бизнес

Тарасов поздравил свою жену с днём рождения через Instagram

Футболист казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов поздравил свою супругу Анастасию Костенко, которой в воскресенье, 29 марта, исполняется 26 лет.
RT на русском вчера в 18:10
Общество

Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт

К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.
Live24 вчера в 07:14
Общество

Под наблюдением из-за коронавируса находятся 182 тысячи россиян

На сегодняшний день в мире подтверждено более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 65 тысяч.
Телеканал Санкт-Петербург 03:42
Наука

Экстремальное таяние ледника Антарктики грозит катастрофой

За почти три десятилетия ледник Денман ужался примерно на пять километров и потерял более 250 миллиардов тонн льда.
Популярная механика 01:30
Общество

Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок

Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 09:41
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 14:42
Здоровье

Сотрудники ЦГБ в Каменск-Шахтинском заявили о неготовности к пандемии

В Каменск-Шахтинском Ростовской области к работе в условиях пандемии коронавируса оказалось не готово инфекционное отделение Центральной городской больницы (ЦГБ).
Панорама Ростова-на-Дону 26 марта в 03:24
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты в направлении Японского моря

В воскресенье, 29 марта, КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря.
Парламентская газета 02:59
Хоккей

Умарк пока не подтвердил, что уедет играть в Швейцарию. Но «Салават» он покидает

Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал, с какими чувствами покидает Уфу.
Спорт-Экспресс 02:01
Общество

В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе

Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.
Evo-rus.com 03:26
Футбол

Аршавин ответил на слухи о купленной «Зенитом» победе над «Баварией»

Бывшие футболисты петербургского «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков прокомментировали слухи о том, что встреча в полуфинале Кубка УЕФА 2008 года между «Зенитом» и мюнхенской «Баварией» носила договорной характер.
РБК 03:40
Авто

Единственный в своем роде: полноприводный капотник от КамАЗа

Внедорожный грузовик имел полную массу 20,2 тонны, грузоподъемность 10 тонн, а также максимальную скоростью до 90 км/ч, основной топливный бак на 350 литров и дополнительный на 210 литров.
Российская газета вчера в 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное