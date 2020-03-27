Минздрав России обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, добавив в них возможные к назначению взрослым препараты. Документ опубликован на сайте министерства.

Общество Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.

Общество Собянин пообещал жёсткий контроль за соблюдением москвичами карантина Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» пообещал жёстко контролировать соблюдение домашнего карантина жителями с лёгкой формой коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В России число заразившихся коронавирусом превысило 1500 Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в России достигло 1 534 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Происшествия Аксенов инициировал возбуждение уголовного дела из-за заражения коронавирусом в Крыму Глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в региональные МВД и прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело по первому случаю заражения в Крыму человеком, который не соблюдал режим самоизоляции.

Армия и оружие Что делает Росгвардия на улицах Москвы? Патрули не будут насильно доставлять пожилых людей домой В минувший четверг, 26 марта, во многих районах Москвы патрули Росгвардии останавливали пожилых людей и рассказывали им о том, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина, в связи с угрозой заражения коронавирусом людям старше 65 лет рекомендовано не выходить из дома.

Общество В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Политика Россия с 30 марта временно закроет госграницу Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.

Армия и оружие В Курской области нарушителей карантина отследят с помощью дронов В рамках учений военные полицейские исключили доступ людей и транспорта в обозначенных районах, организовали патрулирование местности с применением систем наружного видеонаблюдения и беспилотных летательных аппаратов.

Экономика Путин поручил приравнять пособие по нетрудоспособности к МРОТ Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Общество Банки обязали сообщать клиентам о причинах блокировки карт К закону «О национальной платежной системе» добавили поправки, согласно которым банки РФ и другие платежные сервисы будут информировать своих клиентов о причинах блокировки платежного средства.

Общество Под наблюдением из-за коронавируса находятся 182 тысячи россиян На сегодняшний день в мире подтверждено более 660 тысяч случаев заражения коронавирусом. За последние сутки прирост составил более 65 тысяч.

Наука Экстремальное таяние ледника Антарктики грозит катастрофой За почти три десятилетия ледник Денман ужался примерно на пять километров и потерял более 250 миллиардов тонн льда.

Общество В Китае рассказали, как нужно промывать нос при коронавирусе Эксперты настойчиво призывают мыть руки и носить медицинские маски, однако в Китае обращают внимание на то, что в целях дополнительной профилактики коронавируса нужно ещё полоскать рот и нос.

Футбол Аршавин ответил на слухи о купленной «Зенитом» победе над «Баварией» Бывшие футболисты петербургского «Зенита» Андрей Аршавин и Роман Широков прокомментировали слухи о том, что встреча в полуфинале Кубка УЕФА 2008 года между «Зенитом» и мюнхенской «Баварией» носила договорной характер.