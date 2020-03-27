Коронавирус
REGNUMМинздрав РФ представил обновленные рекомендации против коронавируса
Москва, 28 марта 2020, 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России. Редакция рекомендаций стала уже четвёртой.
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Минздрав включил «Арбидол» и противомалярийные препараты в схемы лечения COVID-19
Фармацевтический вестник13:49
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Общество
В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
Политика
США намерены предоставить избыточные аппараты ИВЛ другим странам
США начнут производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы покрыть собственные нужды и помочь другим странам.
Происшествия
Первый случай подозрения на коронавирус выявили в Иркутской области
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Самаре выписали первого пациента, у которого был коронавирус.
Происшествия
Помещенные под карантин по коронавирусу сахалинцы устроили бунт
Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 10:37 — REGNUM Сахалинцы, помещенные под карантин по коронавирусу в обсерватор посёлка Березняки, устроили бунт.
Армия и оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие
Китайские СМИ назвали единственную страну, у которой «на самом деле» есть гиперзвуковое оружие.
Политика
Северная Македония вошла в НАТО
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Общество
Мурашко рассказал о влиянии климата на коронавирус
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что солнце препятствует распространению коронавируса.
Общество
Бары в Петербурге пришлось закрывать с полицией
Сообщается, что в первую минуту наступившего 28 марта в заведениях на главной барной улице Санкт-Петербурга уже не играла музыка.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Экономика
Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка
Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.
Наука
Ученые нашли связь между продолжительностью жизни и цветом волос
Общество
Врач-реаниматолог из Италии обратилась к россиянам: «Это война»
Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова, которая больше 20 лет работает в Италии, обратилась к россиянам в преддверии нерабочей недели.
Политика
Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии
Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.
Общество
Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса
Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Политика
Украинцы образовали многокилометровые очереди на границе с Польшей
Желающие вернуться домой украинцы образовали многокилометровые очереди на границе.
Политика
Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский
Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.
Общество
Лоукостер «Победа» приостановил все полеты
Дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа» прекращает полеты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».
Игры
Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн
До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Политика
Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране
Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
Экономика
Россиян предупредили о росте ипотечных ставок
Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Общество
WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.
Общество
В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт
В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Кто из звезд контактировал с заболевшим коронавирусом Львом Лещенко
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в медцентре в Коммунарке с подтвержденным анализом на коронавирус.
Здоровье
Главврач красноярской больницы считает, что коронавирусом переболеет 2\3 красноярцев
Главный врач Краевой клинической больницы Красноярска Егор Корчагин считает, что эпидемия в Красноярском крае вот-вот начнется.
Здоровье
За сутки в Китае выявили менее 50 случаев заражения коронавирусом
Общее количество инфицированных в Китае составляет более 81 тысячи человек, а число смертельных случаев заражения превысило 3,2 тысячи.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Происшествия
Житель Улан-Удэ при задержании открыл стрельбу по спецназу Росгвардии
В Следкоме Бурятии отмечают, что в ходе операции по задержанию злоумышленник открыл огонь по сотрудникам подразделения спецназначения Росгвардии из самопального травматического пистолета, изготовленного на базе «ТТ». Но скоро был обезоружен и обезврежен.