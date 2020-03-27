Москва, 28 марта 2020, 03:39 — REGNUM Обновлённые методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) представили 27 марта в министерстве здравоохранения России. Редакция рекомендаций стала уже четвёртой.

Общество В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.

Общество Бары в Петербурге пришлось закрывать с полицией Сообщается, что в первую минуту наступившего 28 марта в заведениях на главной барной улице Санкт-Петербурга уже не играла музыка.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Экономика Греф анонсировал кредитные каникулы клиентам Сбербанка Москва, 27 марта 2020, 05:22 — REGNUM Сбербанк предоставит «каникулы» по платежам кредитов тем клиентам, которые так или иначе пострадали от ситуации с коронавирусом.

Политика Россия направила протест La Stampa из-за ее публикации о помощи Италии Посольство России в Италии выразило протест газете La Stampa в связи с ее публикацией о российской помощи, которую направили в страну для борьбы с коронавирусом.

Общество Немецкий экономист дал Германии лишь два месяца против коронавируса Экономист высказал мнение, что меры против коронавируса должны быть точечные, иначе ущерб для экономики окажется настолько сильным, что это также отразится на здоровье населения, а затем потребуется много денег и средств, чтобы восстановить хозяйство.

Политика Украина может получить от МВФ до $8 млрд — Зеленский Киев, 27 марта 2020, 22:11 — REGNUM Международный валютный фонд может предоставить Украине кредит в размере $8 млрд, если Верховная рада одобрит законопроекты о земле и о национализированных банках, заявил президент Украины Владимир Зеленский 27 марта на брифинге.

Общество Лоукостер «Победа» приостановил все полеты Дочерняя компания «Аэрофлота» «Победа» прекращает полеты. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в «Аэрофлоте».

Политика Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.

Экономика Россиян предупредили о росте ипотечных ставок Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Общество WSJ сообщила об острой нехватке золота в США Инвесторы США и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal в пятницу.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.