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Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса

Широкая вакцинация от коронавируса начнётся в России по мере масштабирования производства и накопления данных исследований. «Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объёма производства», — цитирует РИА Новости советника министра здроавоохранения России Сергея Глаголева.В источнике
Сергей Глаголев
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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Российская газета

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

Российская газета13:44
RT на русском

Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса

RT на русском12:51
Говорит Москва

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту при международных путешествиях

Говорит Москва12:01
Взгляд.ру

Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к визе

Взгляд.ру12:11
РИА Новости

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

РИА Новости12:05
Газета.Ru

Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать дополнением к визе при путешествиях

Газета.Ru13:48
ТАСС

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

ТАСС11:51

Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
Evo-rus.com07:48
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Вучич рассказал об извинениях Путина и Лаврова из-за поста Захаровой

Президент Сербии Александр Вучич заявил в эфире национального телевидения, что российский лидер Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились из-за поста официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новости15:03
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Первая ЗРС С-300В4 поступила на вооружение ракетного соединения ВВО

Зенитное ракетное соединение Восточного военного округа (ВВО) в Еврейской автономной области стало первым на Дальнем Востоке, которое получило новейшую зенитную ракетную систему (ЗРС) на гусеничной базе С-300В4, сообщили в пресс-службе ВВО.
Газета.Ruвчера в 06:01
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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В правительстве заявили об отсутствии планов вводить новые ограничения по COVID

В последние дни некоторые СМИ и Telegram-каналах публикуют ложные сведения о том, что после единого дня голосования, который намечен на 13 сентября, в России будут введены новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19.
Известия05:28
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Посол Украины обеспокоен «интеграцией» России и Белоруссии

Межа Александр Горбаруков © ИА REGNUM По словам Кизима, сближение России и Белоруссии началось и, как считает посол Украины, в ближайшее время белорусский президент Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву, где в том числе будут говорить об интеграции.
REGNUM08:41
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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Chrome начинает блокировать рекламу, которая замедляет работу браузера

Боевой Linux Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Весной текущего года разработчики браузера Chrome анонсировали, что совсем скоро в их продукте появится механизм, который будет обнаруживать и выгружать слишком "тяжелую" рекламу, потребляющую чересчур много системных ресурсов (создающую излишнюю нагрузку на процессор, сетевую полосу пропускания и так далее).
Хакер Onlineвчера в 12:30