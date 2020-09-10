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Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса

Широкая вакцинация от коронавируса начнётся в России по мере масштабирования производства и накопления данных исследований. «Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объёма производства», — цитирует РИА Новости советника министра здроавоохранения России Сергея Глаголева.В источнике
Сергей Глаголев
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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Телеканал 360°

Вакцинацию от коронавируса сделают дополнением к визе при путешествиях

Телеканал 360°13:10
Говорит Москва

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к паспорту при международных путешествиях

Говорит Москва12:01
Взгляд.ру

Вакцинация от COVID-19 станет дополнением к визе

Взгляд.ру12:11
Газета.Ru

Массовая вакцинация от COVID-19 начнется по мере роста объемов производства

Газета.Ru12:05
РИА Новости

Вакцинация от коронавируса станет дополнением к визе при путешествиях

РИА Новости12:05
RT на русском

Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса

RT на русском12:51
ТАСС

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

ТАСС11:51

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии

Британская компании AstraZeneca приостановили третью фазу испытаний вакцины от коронавируса из-за того, что у участницы тестирования ухудшилось состояние здоровья - у женщины проявились признаки воспаления спинного мозга.
Что происходит10:13
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Telegraph: НАТО намерено «блокировать господство России» в Арктике

ВМС Великобритании возглавили арктическую миссию четырех стран НАТО, призванную блокировать господство России за Северным полярным кругом, тем самым продемонстрировав Москве, что она не может чувствовать себя чересчур свободно в Арктике.
Евразия Daily09:32
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В РФ оценили арест Украиной 65 самолетов за рейсы в Крым

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REGNUM00:31
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

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RT на русском04:28
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Власти Москвы отменяют карантин для больных ОРВИ и гриппом

Для жителей Москвы с симптомами ОРВИ, но показавшими отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, будет изменен порядок карантина, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru12:26
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