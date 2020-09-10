Минздрав рассказал, когда начнётся широкая вакцинация от коронавируса
Широкая вакцинация от коронавируса начнётся в России по мере масштабирования производства и накопления данных исследований. «Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объёма производства», — цитирует РИА Новости советника министра здроавоохранения России Сергея Глаголева.В источнике
Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных. Мы можем сказать, что система безопасности, контроля за безопасностью вакцины крайне проработана, и этот цифровой контур надежно обеспечивает безопасность пациентов.
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