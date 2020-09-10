Петербургский дневник 11

Широкая вакцинация от коронавируса начнётся в России по мере масштабирования производства и накопления данных исследований. «Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объёма производства», — цитирует РИА Новости советника министра здроавоохранения России Сергея Глаголева.