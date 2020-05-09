Коронавирус
КоммерсантъМинздрав рассказал о последствиях нарушения масочного режима
«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии»,— заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.
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Нарушение "масочного режима" может привести к ускорению распространения коронавируса нового типа, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.Газета.Ru10:51
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В Минздраве рассказали о снижении риска заражения коронавирусом при ношении маски
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