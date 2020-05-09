с чего всё началось

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии»,— заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмаеологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

Политика ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе Бак от российского разгонного блока "Фрегат-СБ" взорвался в космосе 8 мая с образованием 65 обломков, сообщила 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США. 9

Шоу-бизнес Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы Поздравления россиянам с Днём Победы сегодня поступают со всего мира. Так, свою лепту внесла и популярная певица Наталья Орейро. 163

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 184

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,5K

Общество Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. 101

Здоровье Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус. 213

Общество СМИ: радикалы прошли с портретами пособников нацистов в Одессе Радикалы в Одессе прошли маршем, держа в руках портреты пособников нацистов из ОУН – УПА ("Организации украинских националистов"*), других подобных организаций и символикой нацистской дивизии СС "Галичина", сообщает в субботу местное интернет-издание "Таймер". 12

Общество Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом. 1K

Культура Песня «День Победы» впервые прозвучала на узбекском языке Знаменитая песня "День Победы" впервые прозвучала на узбекском языке в день 75-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. 3

Общество В Ростовской области ослабят режим самоизоляции Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 50

Происшествия В Подмосковье водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП В Подмосковье водитель сбил 10-летнего ребенка и уехал с места проишествия, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Футбол Рабьо хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон» Наряду с мамой-агентом, которая хочет трудоустроить сына в АПЛ, игрок надеется перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Эвертон».

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Футбол Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар подтвердил, что полузащитнику Донни ван де Беку будет разрешено покинуть клуб в следующем трансферном окне, но только за соответствующую плату.В прошлом году мы заключили устные соглашения с Онана, Тальяфико и ван де Беком, что они останутся в клубе еще на один год.

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Футбол Роналдо назвал 5 футболистов, заслуживавших «Золотой мяч» Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал 5 футболистов, которые заслужили "Золотой мяч", но не получили его:Сказал бы, что есть четыре футболиста, которые должны были бы выиграть "Золотой мяч": Алессандро Дель Пьеро, Франческо Тотти, Паоло Мальдини и Рауль.