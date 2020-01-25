Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай. Министр уточнил, информация приведена по состоянию на 21.00 25 января.

Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

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