Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай. Министр уточнил, информация приведена по состоянию на 21.00 25 января.
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Минздрав сообщил о семи случаях коронавируса в приграничных с Россией регионах

ТАСС15:43

В граничащих с Россией регионах КНР произошло семь случаев коронавируса

RT на русском16:10

Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России

Интерфакс16:02

Минздрав: В приграничных с РФ регионах КНР отмечены 7 случаев коронавируса

Российская газета15:59

Минздрав: 7 случаев заражения коронавирусом отмечено у границы России и КНР

Газета.Ru15:57

Минздрав: в России нет случаев заболеваний коронавирусом

Коммерсантъ15:54

Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

РИА Новости16:21
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Политика

Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну

Попыткой сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме назвал слова лидера правящей партии страны "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского о компенсация России Польше за ущерб во время войны член Совета Федерации РФ Константин Косачев.
РЕН ТВ 14:40
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Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения

Президент РФ Владимир Путин выразил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения в восточной провинции Элязыг, сообщает пресс-служба Кремля.
Пятый канал 04:44
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Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
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Кино

Андрей Звягинцев связывает отказ от финансирования своих новых проектов с цензурой в России

Как отмечает Звягинцев, фонд объяснил отказ от предоставления средств финансовой нецелесообразностью, хотя ранее в процессе работы над картиной таких сомнений не было.
Эхо Москвы 06:00
Общество

Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 54 человек

Число жертв от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае увеличилось до 54.
РБК 19:19
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

Семеро членов туристической группы из Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс 14:57
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«Барселона» потерпела поражение от «Валенсии»

Sport24.ru 11:55
Авто

На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-21 за 5,5 млн рублей

Коренной житель Екатеринбурга выставил на продажу уникальный автомобиль ГАЗ-21 «Волга», который был выпущен в 1965 году и оснащён дизельным двигателем.
Car.ru вчера в 03:05
Происшествия

В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту убийства трех мужчин

В городе Усть-Илимске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в одном из городских гаражных боксов.
REGNUM 08:20
Авто

Kia показал новый бюджетный кроссовер Kia Sonet

Южнокорейский автопроизводитель KIA опубликовал первые изображения нового компактного кроссовера Sonet, который может стать самым дешевым SUV в линейке бренда.
Автоновости дня вчера в 02:10
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Технологии

Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии

Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
РИА Новости 19:14
Армия и оружие

Войска США опробуют в Европе сценарий войны 2028 года

Согласно сценарию маневров, в 2028 году в Европе вспыхнет военный конфликт с «неназванным, но близким по силам НАТО противником».
REGNUM 20:31
Армия и оружие

США приступили к разработке средств перехвата гиперзвукового оружия

В США Управление перспективных исследовательских проектов минобороны (DARPA) заключило контракт с компанией Northrop Grumman по созданию технологий, которые необходимы для разработки средств перехвата гиперзвукового оружия.
Профиль 06:32
Теннис

Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Газета.Ru 06:35
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости 20:35
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БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166

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Названы продукты, сохраняющие молодость кожи

Индийские учёные назвали продукты, помогающие сохранить молодость кожи и способствующие выработке коллагена — основного белка, отвечающего за её упругость и эластичность, пишет издание Times Now.
Life.ru 20:52
Армия и оружие

Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России

США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Avia.pro 20:18
Экономика

Крупнейшие банки РФ успели наладить сбор биометрии в срок

Россияне могут сдать свои биометрические данные для получения удаленных услуг в любом отделении крупнейшего банка, кредитные организации успели своевременно оснастить свои офисы необходимым оборудованием в соответствии с планами ЦБ, показал опрос банков из топ-30, проведенный агентством "Прайм".
ПРАЙМ вчера в 19:15
Армия и оружие

Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере

Газета.Ru 19:20
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Кино

Sony Pictures продолжит бороться за рынок кинопродукции по России и СНГ

Помимо вышеназванной деятельности, Sony Pictures также продолжит заниматься созданием художественного кино совместно с российскими продюсерами, а также коммерческой деятельностью в странах СНГ.
Красная весна вчера в 07:01
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ вчера в 12:22
Политика

Журналист рассказал о выходках главы Чувашии после скандала с МЧС

Что касается скандала, связанного с тем, что Игнатьев заставил спасателя прыгать за ключами от новой служебной машины, то, по словам журналиста, неуважительное поведения главы региона его не удивило.
РЕН ТВ 13:09
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru 16:14
Кино

Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru 18:01
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro 10:18
Культура

Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир

Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Рамблер вчера в 07:23
Общество

Японский ученый предрек России бесснежные зимы

Из-за глобального потепления снег в России будет выпадать всё реже, заявил «РИА Новости» в воскресенье, 26 января, доцент Университета Тохоку Сасаи Такахиро.
Известия 20:05
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