Здоровье

РБКРБКМинздрав сообщил о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

В Российской Федерации лабораторно подтвержденных случаев заболевания, вызванных новым коронавирусом, не выявлено. Вспышка неизвестного ранее коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией

РИА Новости16:21

В граничащих с Россией регионах КНР произошло семь случаев коронавируса

RT на русском16:10

Минздрав: в России нет случаев заболеваний коронавирусом

Коммерсантъ15:54

Минздрав: В приграничных с РФ регионах КНР отмечены 7 случаев коронавируса

Российская газета15:59

Минздрав: 7 случаев заражения коронавирусом отмечено у границы России и КНР

Газета.Ru15:57

Минздрав отчитался о ситуации с коронавирусом в России

Интерфакс16:02

Минздрав сообщил о семи случаях коронавируса в приграничных с Россией регионах

ТАСС15:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Политика

Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
РИА Новости 13:06
Политика

Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
РИА Новости 13:43
Армия и оружие

Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Кино

Фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Газета.Ru 18:01
Единоборства

Кертис Блэйдс: «В бою с Дос Сантосом предсказываю досрочный финал»

В бою с Дос Сантосом предсказываю досрочный финал.
Sports.ru вчера в 13:47
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ вчера в 12:22
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы

Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал в одиночном катании на чемпионате Европы в Австрии. Золото завоевала Алена Косторная.
Известия 16:46
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 54

54 человек стали жертвами нового коронавируса в КНР. Об этом в воскресенье сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Московский Комсомолец 18:43
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Темпы распространения коронавируса в Китае растут. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Известия 09:50
Биатлон

Французы выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная Франции завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Коммерсантъ 11:32
Политика

Мишустин утвердил список стран с упрощенным въездом через Владивосток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в перечень государств, для граждан которых устанавливается упрощенный порядок въезда в Россию через порт Владивосток, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 09:21
Финансы

Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.
RT на русском вчера в 06:57
Футбол

«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6

Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
Чемпионат 10:22
Политика

Журналист рассказал о выходках главы Чувашии после скандала с МЧС

Что касается скандала, связанного с тем, что Игнатьев заставил спасателя прыгать за ключами от новой служебной машины, то, по словам журналиста, неуважительное поведения главы региона его не удивило.
РЕН ТВ 13:09
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Игры

Разработчикам Doom Eternal пришлось работать сверхурочно несколько месяцев

Разработчики Doom Eternal провели несколько месяцев в постоянных кранчах (вид переработок, характерный для игровой индустрии), доделывая свою игру.
REGNUM вчера в 09:07
Происшествия

В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

РБК вчера в 02:25
Армия и оружие

В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24

Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Красная весна 02:44
Экономика

Крупнейшие российские банки успели наладить сбор биометрии в срок

Банки РФ начали собирать биометрические данные клиентов летом 2018 года.
Политическая Экспертиза 01:50
Армия и оружие

Провокация США с новой авиабазой обернется серьезной реакцией РФ

Многие эксперты сходятся во мнении, что Россия может крайне резко отреагировать на появление самолетов ВВС США на норвежском острове Ян-Майен, пишет издание NRK.
Политическая Экспертиза вчера в 12:27
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Компания Netflix подтвердила, что выпустит анимационный фильм, действие которого будет разворачиваться во вселенной "Ведьмака".
DP.RU 23 января в 03:08
Спорт

Ватерполистки сборной России завоевали серебро чемпионата Европы

В последний раз сборная России завоевывала медали чемпионата Европы в 2010 году: тогда российская команда стала победителем чемпионата в Загребе.
РЕН ТВ 14:04
Экономика

Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
РИА Новости 19:23
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском 17:30
Религия

В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
Lenta.ru 11:00
Экономика

На Сахалине и Курилах лососей в 2019 году поймали немного и в 2020-м не рассчитывают на большее

В 2019 году суммарный вылов всех видов красной рыбы на Сахалине и Курилах составил всего 76 тысяч тонн — на 50 тысяч меньше прошлогоднего показателя.
Сахалин.Инфо 19:12
Происшествия

В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело по факту убийства трех мужчин

В городе Усть-Илимске Иркутской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства трех человек в одном из городских гаражных боксов.
REGNUM 08:20
Авто

Новое поколение пикапа Nissan Navara появилось на фото

В Сети появились первые фото нового поколения пикапов Nissan Navara.
Актуальные Новости 12:00
Армия и оружие

Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз

Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Avia.pro 10:18
Общество

Сотрудники торгпредства РФ вызваны в полицию Японии

Японская полиция потребовала явиться для дачи показаний двух сотрудников российского торгового представительства.
BFM.ru 07:21
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное