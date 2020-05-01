Коронавирус
РИА НовостиМинздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России
Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники
Роспотребнадзор дал рекомендации на майские праздники. Выходные дни в России продлили до 12 мая.
АиФ-Верхняя Волга вчера в 08:19
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
Политика
Контактировавших с Мишустиным проверяют на коронавирус
Члены кабмина, контактировавшие с Мишустиным, сдают тесты на коронавирус.
ТВ Центр 04:44
Хоккей
Кудашов может покинуть пост наставника СКА
Наставник петербургского СКА Алексей Кудашов может покинуть свой пост, передает "Бизнес Online".
Газета.Ru 09:16
Политика
Медведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления.
Газета.Ru 06:42
Политика
Валуев ответил Навальному, который заступился за вратаря Фролова
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил политику Алексею Навальному, который ранее прокомментировал осуждающее высказывание Валуева в адрес голкипера «Крыльев Советов» Евгениия Фролова и заступился за футболиста.
Metaratings 04:49
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Общество
Москвичам напомнили правила оформления пропусков для поездки на дачу
Для поездок на дачу в период майских праздников москвичи будут обязаны оформлять разовые цифровые пропуска.
Газета.Ru вчера в 11:30
Кино
Режиссёр «Рейдов» рассказал о нереализованном фильме про Дефстроука
Режиссёр «Рейдов» и «Апостола» Гарет Эванс рассказал о своих планах на сольный фильм про наёмника Дефстроука, который так и не дошёл до стадии производства.
Игромания.ру 08:16
Футбол
Арда Туран вернется в «Галатасарай»
Полузащитник Арда Туран продолжит карьеру в «Галатасарае», сообщает Sport.es.
Спорт-Экспресс 09:11
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
Общество
Попова допустила ужесточение режима самоизоляции
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести к ужесточению мер, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Ведомости 08:07
Общество
Коронавирус выявлен у жителей 43 районов Нижегородской области
Подтвержденные случаи заражения COVID-19 на 1 мая зарегистрированы в 43 районах и городских округах Нижегородской области.
Время Н 04:48
Политика
Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
Хоккей
Экс-защитник «Автомобилиста» Гуркин стал игроком «Сибири»
Хоккейный клуб «Сибирь» заключил контракт с защитником Ефимом Гуркиным, сообщается на официальном сайте новосибирского клуба.
Чемпионат 08:37
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Футбол
Все клубы Серии А проголосовали за доигровку сезона
На сегодняшнем собрании лиги, посвященном решению вопроса о правах на трансляцию чемпионата, за доигровку чемпионата высказались все клубы.
Sports.ru 08:17
Политика
Российский депутат избил журналиста и отобрал у него телефон
Пострадавший в беседе с «ЮграPRO» рассказал, что пытался избежать конфликта, однако российский депутат преследовал и оскорблял его матом, а также выкручивал руки, пытаясь выбить телефон, который он в итоге отобрал.
Lenta.ru 07:33
Общество
Город в Швеции борется с коронавирусом цыплячьим пометом
В стране, в отличие от большинства других государств, не объявляли строгий карантин из-за коронавируса, власти лишь рекомендовали людям соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. По этой причине сам праздник не был запрещен, хотя жителей «попросили» избегать групповых скоплений.
Росбалт вчера в 11:30
Здоровье
В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
«Сообщения о рисках контактирования между людьми, которые поступают от правительственных чиновников, должны включать в себя концепцию, что эта пандемия не скоро закончится, и что люди должны быть готовы к возможным периодическим вспышкам заболеваний в течение следующих двух лет», — говорится в докладе.
РБК 08:45
Наука
Учёные показали 3D-модель распространения коронавируса в самолете
Американские ученые разработали модель распространения нового типа коронавируса в самолете, продемонстрировав, как один человек может заразить всех пассажиров.
МедиаПоток 05:36
Гаджеты
Как скачать «суперобои» с MIUI 12?
Одна из функций MIUI 12, на которую стоит обратить внимание, – это новые обои MIUI 12 Super Wallpapers.
MobiDevices 29 апреля в 09:55
Происшествия
Ростовский врач-реаниматолог заразился коронавирусом
Врач-реаниматолог Ростовской областной клинической больницы №2 заразился коронавирусной инфекцией, все контактировавшие с ним определены, они находятся на самоизоляции, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе.
ТАСС 07:34
Политика
Песков допустил введение прямой материальной помощи россиянам
Российские власти могут оказать прямую материальную помощь гражданам, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI.
РБК вчера в 05:35
Общество
У петербургских больниц появились рефрижераторы для тел умерших
Оба медучреждения принимают больных коронавирусом. О том, что у больниц находятся рефрижераторы первой сообщила «Фонтанка».
Поребрик.Медиа 01:08
Общество
Боец MMA Исмаилов вызвал на бой Коляна из «Реальных пацанов»
Российский боец ММА Магомед Исмаилов, которому предстоит бой с Александром Емельяненко, вызвал исполнителя главной роли в сериале «Реальные пацаны» Николая Наумова на поединок.
Inc-news.ru 06:35
Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после скандала с закупкой масок
Ранее прокуратура Саратова добилась отмены закупки защитных средств, в частности медицинских масок по 425 рублей за штуку.
Вечерняя Москва 00:20
Общество
Мурашко заявил о приближении России к рубежу борьбы с коронавирусом
Россия приближается к важнейшему рубежу борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
RT на русском 07:06