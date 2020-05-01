Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

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