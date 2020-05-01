Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМинздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

Одиннадцать детей, заразившихся коронавирусом, в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, за время эпидемии два ребенка скончались, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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Минздрав назвал число умерших детей с коронавирусом

РБК08:42

В Минздраве рассказали о состоянии детей с коронавирусом в России

Известия08:26

Минздрав сообщил о росте числа детей, заразившихся коронавирусом в последние дни

ТАСС08:04

В Минздраве рассказали о количестве умерших детей с коронавирусом

Lenta.ru08:23

Минздрав заявил о росте числа заражённых коронавирусом детей

RT на русском07:59

Минздрав России сообщил о смерти двух детей от коронавируса

Говорит Москва07:42

Минздрав рассказал о состоянии детей с коронавирусом в России

РИА Новости07:48
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 12:32, Ашберн
Здоровье

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новые симптомы

Врачи выявили еще один симптом новой коронавирусной инфекции - у большинства пациентов больничного комплекса в Коммунарке в Новой Москве наблюдаются высыпания на руках и животе.
ТАСС 11:10
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru 09:03
6,8K
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Ведомости 03:25
957
Общество

Губернатор Подмосковья ввел в области «масочный» режим

Глава Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, по которому в регионе вводится режим ношения масок, защищающих органы дыхания, при нахождении в местах общего пользования.
РБК 11:44
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Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
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Политика

Мишустин запретил госзакупки промышленных товаров из-за рубежа

Москва, 1 мая 2020, 17:38 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин запретил государственные закупки промышленных товаров из иностранных государств для государственных и муниципальных нужд за исключением стран — членов Евразийского экономического союза.
REGNUM 10:38
265
Политика

Мишустин заболел коронавирусом, и.о. премьера назначен Белоусов

Премьер-министр Михаил Мишустин заболел коронавирусом, о чем лично по видеосвязи сообщил президенту Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 13:59
5,7K
Общество

Метания судна для достройки «Северного потока-2» закончились

Российский трубоукладчик «Академик Черский», способный достроить газопровод «Северный поток-2», взял курс на Калининград.
Lenta.ru вчера в 06:04
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Общество

В России спрогнозировали пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам

Москва, 1 мая 2020, 07:58 — REGNUM В российском Центре экономических исследований создали математическую модель, которая позволила спрогнозировать пики эпидемии COVID-19 по федеральным округам России, сообщил 1 мая эксперт центра Агаси Тавадян.
REGNUM 00:58
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Общество

Главврач Проценко заявил, что заразился коронавирусом не на рабочем месте

Главный врач столичной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что ранее он заразился коронавирусной инфекцией вне рабочего места.
ТАСС 11:52
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
1K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
2K
Спорт

WADA завершила расследование в отношении 298 российских спортсменов

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) завершили расследование по делу о допинг-пробах 298 российских спортсменов, передает пресс-служба организации.
ФАН вчера в 13:12
1
Наука

Выявлена аномальная патология, ведущая к смерти при коронавирусе

Специалисты предполагают, что аномальное свертывание крови при тяжелом течении коронавируса значительно увеличивает риск сердечного приступа и инсульта.
РИА Новости 10:07
82
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
606
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
47
Общество

В Испании задержали экс-депутата Госдумы

В Испании задержан бывший депутат Государственной Думы и экс-заместитель председателя правительства Ставропольского края Андрей Мурга, находившийся в международном розыске.
Российская газета 11:02
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Общество

Глава Роспотребнадзора допустила ужесточение режима самоизоляции

Если россияне на майских праздниках начнут нарушать режим самоизоляции, то после них ограничения из-за коронавируса придется ужесточать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Мойка78 10:07
1,6K
Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
32
Политика

Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС 06:37
879
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
4,2K
Политика

Собянин прокомментировал сообщение о заражении Мишустина коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 апреля, прокомментировал заражение премьер-министра России Михаила Мишустина коронавирусом.
Известия вчера в 13:20
1,2K
Политика

Контактировавших с Мишустиным проверят на коронавирус

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков прокомментировал заражение Михаила Мишустина коронавирусом.
РИА Новости вчера в 14:23
3,4K
Политика

Песков: здоровье Путина охраняют на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина обеспечивается на максимальном уровне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 11:30
1,4K
Общество

Депутат-перебежчик из КНДР «на 99% уверен» в смерти Ким Чен Ына

Сбежавший из Северной Кореи депутат Верховного народного собрания Цзи Сон Хо заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын с "вероятностью в 99%" умер в минувшие выходные после операции на сердце.
Газета.Ru 10:52
19
Общество

Попова рассказала о процессе снятия ограничений из-за коронавируса

Послабление ограничительных мер, введенных в России из-за коронавируса, начнется с разрешение прогулок по два-три человека, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 01:04
1K
Общество

В Смольном объяснили появление мобильных моргов у больниц Петербурга

В Смольном пояснили, что в городе имеется достаточное количество мест в патологоанатомических отделениях и моргах медицинских организаций.
DP.RU 11:10
360
Общество

Почта опубликовала график работы в праздники

«Почта России» опубликовала график работы своих отделений на майские праздники.
Петрозаводск говорит вчера в 11:33
1
Шоу-бизнес

Суд принял иск Кудрявцевой к продюсеру «Ласкового мая»

Суд Москвы принял иск телеведущей Леры Кудрявцевой к продюсеру «Ласкового мая» Андрея Разина и журналу «Семь дней».
News.ru 05:51
4
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина выздоровела и выписалась из больницы

Певица Надежда Бабкина, ранее госпитализированная с пневмонией, выздоровела и выписалась из больницы.
Life.ru вчера в 16:40
39
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